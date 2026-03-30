La escribana de Adorni se prepara para declarar: cuál es su relación con una banda narco

En 2014 declaró como testigo en un juicio oral contra una organización que operaba con importaciones irregulares de efedrina, un insumo clave para la producción de metanfetaminas.

A días de declarar en la causa por corrupción en el marco del, la escribanaestá cada vez más complicada. Y es que salió a la luz su participación en una vieja causa que, para la cual prestó servicios profesionales y por la que ya había pasado por los tribunales de Comodoro Py.La semana pasada,para dar explicaciones sobre su rol en la certificación de operaciones inmobiliarias del actual jefe de Gabinete, entre ellas la compra de una casa en un country bonaerense y un departamento en Caballito que figura con un valor por debajo del mercado.En esa operación, además, aparecen dos préstamos no bancarios por 200 mil dólares en total otorgados por mujeres que, según trascendió, no pudieron ser vinculadas con el funcionario al ser consultadas por periodistas, lo que sumó interrogantes sobre el origen de los fondos.La escribana también quedó bajo la lupa por sus reiteradas visitas a la Casa Rosada: según registros difundidos, acudió al menos siete veces a ver a Adorni, lo que refuerza las sospechas sobre la cercanía entre ambos en medio de la investigación.Sin embargo, su nombre ya había aparecido años atrás en otro expediente sensible.En ese proceso,Los documentos judiciales ubican su firma en múltiples expedientes presentados ante la Sedronar, mientras que la investigación determinó que parte de esas estructuras incluía testaferros y empresas creadas con el objetivo de ampliar las autorizaciones para ingresar la sustancia al país.El caso derivó en condenas por narcotráfico para varios de los involucrados, aunque uno de los principales operadores todavía permanece prófugo. Ahora, dicho antecedente vuelve a cobrar relevancia a partir de la nueva citación judicial de la escribana en una causa que pone el foco en las operaciones patrimoniales de un funcionario clave del Gobierno.