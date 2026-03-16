Mahiques avanza en sus primeras medidas en el marco de las necesidades judiciales de los Milei

En medio de las necesidades judiciales del Gobierno, Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de la Nación, avanza en sus primeras medidas al frente de la cartera. El flamante karinista impulsa -entre otras disposiciones- la continuidad de su padre, Carlos "Coco" Mahiques, en Casación e incluye al hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, entre los pliegos de jueces enviados al Senado.Este lunes hubo novedades en el Senado sobre el pedido del Poder Ejecutivo de extenderle el cargo a Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, como vocal de Casación. "Coco" ya es responsable de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. Pero el pedido de un nuevo nombramiento lo hace el presidente Javier Milei para asegurarle su renovación antes de que cumpla 75 años (la edad límite) en noviembre próximo.El Gobierno mandó el pedido en febrero antes de la asunción del ministro Mahiques. Ahora, la audiencia pública donde se evaluará la postulación de su padre se llevará a cabo el 16 de abril en la Cámara Alta. El artículo 99 inciso 4 prevé que los jueces pueden ser nuevamente nombrados cuando estén por tocar los 75 años por períodos de cinco años con acuerdo del Senado.En otro movimiento, Mahiques le envió un guiño al titular de la Corte, al incluir a su hijo Emilio Rossati entre los pliegos de jueces. En concreto es el candidato n°24 a ocupar una vacante en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en la provincia de donde el máximo cortesano es oriundo.Una clara de señal de acercamiento luego de las tensiones que la Casa Rosada atravesó con el Máximo Tribunal en los dos primeros años de gestión, cuando intentó designar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla. Tensiones que Karina Milei le achaca al asesor Santiago Caputo, quien hasta semanas atrás tenía a cargo el manejo del área judicial.Según trascendió en la prensa, Mahiques le habría transmitido a la Corte que el Gobierno no avanzará en la designación de las vacantes vacías, lo que les da tranquilidad en el horizonte inmediato tanto a Rosatti, como a Carlos Rosenkrantz y a Ricardo Lorenzetti quienes se encuentran en estos momentos redefiniendo los equilibrios de poder interno.En lo que involucra a Santiago Caputo, el titular de la cartera de Justicia metió mano en la Subsecretaría de Derechos Humanos, al echar a Joaquín Mogaburu, que había sido elegido por el "Mago del Kremlin". Su ladero dejará el cargo a menos de tres meses de ser designado. Mahiques pondrá en ese lugar a Leonardo Szuchet, un abogado penalista estuvo en ese área en los gobiernos de Mauricio Macri en la Ciudad y en Nación.Otro gesto de acercamiento al sistema judicial por parte de Mahiques, es la postulación del pliego de María Julia Sosa, quien es la Secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo de Julián Ercolini, uno de los magistrados que formó parte del vuelo a Lago Escondido.Otro de los nombres que circula para postularse a un juzgado vacante es el de Ana Juan quien es la pareja del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo ni más ni menos que la causa $Libra, la que genera inquietuda hacia el interior del Gobierno y de la Casa Rosada pese a las declaraciones públicas que buscan bajarle el tono a la investigación, que tiene señalado por su actuación al fiscal Eduardo Taiano.