Taiano se ataja por el caso Libra y atribuye las demoras al sumario de Casal

El fiscal federal Eduardo Taiano salió a defender su actuación en la causa Libra y explicó que las demoras en el expediente estuvieron ligadas al “sumario administrativo” iniciado por el procurador general interino Eduardo Casal. Desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 señalaron que las decisiones adoptadas buscaron resguardar el proceso y garantizar la correcta investigación de los hechos.

El informe final con conclusiones fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y se incorporó al sistema judicial el 24 de febrero, quedando disponible para las partes antes de que trascendiera públicamente documentación vinculada al caso el 6 de marzo. Desde la fiscalía sostuvieron que ese procedimiento se realizó en los tiempos administrativos correspondientes.En relación con la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin, Taiano aclaró que respondió a un pedido de una de las querellas ante la filtración de información privada de imputados. Sin embargo, la medida se dejó sin efecto al conocerse que la Procuración había iniciado el sumario administrativo y promovido una investigación penal por la irregularidad detectada.Finalmente, el fiscal reafirmó su “compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible”. Las aclaraciones buscaron llevar “claridad respecto de lo acontecido”, en medio de un expediente que sigue generando tensiones políticas y judiciales.