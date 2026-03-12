Cristina cruzó a Milei y habló de circo judicial en medio del escándalo Libra

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Poder Judicial en el marco del escándalo Libra, al sostener que existe una estrategia para desviar la atención de la situación económica. A través de un mensaje en la red social X, afirmó: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”.
En ese contexto, la ex mandataria cuestionó la decisión del Tribunal Oral 7 de convocarla a una indagatoria presencial en Comodoro Py en la causa Cuadernos. Según planteó, la medida respondió a una “exigencia mediática de ‘presencialidad’” para generar impacto político. “La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, expresó.
En su mensaje, Cristina también describió un panorama crítico de la realidad económica y social, al mencionar “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (…) salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad”. Para la dirigente, estas situaciones configuran “las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.
La ex jefa de Estado además apuntó de manera directa contra el presidente Javier Milei por la presunta estafa vinculada a Libra, al advertir que “lo que tampoco van a poder ocultar (…) son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei (…) habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”. En ese marco, cuestionó el accionar del fiscal de la causa y habló de “cajoneo” de la investigación.
Cabe señalar que el pronunciamiento de Cristina se da en un escenario político marcado por la polémica en torno a la criptomoneda y por el recrudecimiento de la confrontación entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno intenta despegarse de las acusaciones, desde el kirchnerismo sostienen que el caso expone la trama de intereses que atraviesa al poder económico, mediático y judicial.