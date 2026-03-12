Cristina cruzó a Milei y habló de circo judicial en medio del escándalo Libra

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Poder Judicial en el marco del escándalo Libra, al sostener que existe una estrategia para desviar la atención de la situación económica. A través de un mensaje en la red social X, afirmó: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad. Es  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Cabe señalar que el pronunciamiento de Cristina se da en un escenario político marcado por la polémica en torno a la criptomoneda y por el recrudecimiento de la confrontación entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno intenta despegarse de las acusaciones, desde el kirchnerismo sostienen que el caso expone la trama de intereses que atraviesa al poder económico, mediático y judicial.

En su mensaje, Cristina también describió un panorama crítico de la realidad económica y social, al mencionar “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (…) salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad”. Para la dirigente, estas situaciones configuran “las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.