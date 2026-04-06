06.04.2026 / Política

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en medio del escándalo por los créditos del BNA y los viajes de Adorni

El Presidente reunió a la plana mayor a los que les realizó un pedido particular. El jefe de Gabinete quedó a cargo de la coordinación del encuentro.




El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete luego de semanas turbulentas para el Gobierno por los movimientos en la causa $Libra y la investigación que coloca en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. A esto también se sumó los escándalos de los créditos del BNA.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue el propio Presidente el que sugirió la idea de convocar al Gabinete completo para dar un nuevo gesto de respaldo a Manuel Adorni y recuperar la agenda de gestión. Incluso, durante el primer tramo de la reunión en la que estuvo presente, les encomendó que centralizaran los temas de gestión con el ministro coordinador.

Asimismo, realizó una breve introducción en la que incluyó su mirada política, pero en particular detalles de la situación económica que atraviesa su administración. A las 13.27, se retiró y quedó el jefe de Gabinete a cargo de la coordinación del intercambio que culminó a las 14.17.

Escoltaron a los hermanos Milei, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

También estuvieron presentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La reunión se concretó luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara este lunes un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete y enviara oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario. Asimismo, pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa, nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso por posible enriquecimiento ilícito.

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