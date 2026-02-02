Ley de Glaciares: Diputados sesionará este miércoles para debatir el proyecto del Gobierno

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 15 para debatir el proyecto de reforma de Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, después de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas. La convocatoria se llevó adelante en la previa de una reunión convocada para este martes en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde el oficialismo buscará emitir dictamen.En una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, un grupo de diputados de La Libertad Avanza y espacios aliados solicitaron que cite a la sesión, en la que el Gobierno buscará anotarse un triunfo legislativo. En caso de aprobarse en el recinto sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley ya que el Senado le dio media sanción el 26 de febrero.La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre "áreas periglaciares" y "geoformas periglaciares", y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.La aprobación de la iniciativa es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.