Alquilar en CABA es cada vez más caro: los precios vuelven a subir y superan la inflación

Un informe de Zonaprop advirtió que los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a acelerarse en el arranque de 2026 y ya se ubican por encima de la inflación al acumular una suba interanual del 34,7% en los nuevos contratos
, lo que refleja una presión sostenida sobre el costo de acceder a una vivienda en un contexto de ingresos rezagados.
Durante el primer trimestre del año, los valores avanzaron 9,6%, con un incremento del 3% solo en marzo. En términos concretos, un departamento de dos ambientes se ubica en $814.659, mientras que un monoambiente ronda los $704.704 y un tres ambientes escala a $1.094.451, ampliando la brecha según el tamaño.
Desde la plataforma web aseguran que "los precios (nuevos contratos) acumulan una suba de 34,7% interanual, por arriba de la inflación (31,5%) y del ajuste del ICL (33,5%)”. Al mismo tiempo, según trascendió por La Nación, la oferta creció con fuerza tras la derogación de la Ley de Alquileres y hoy es 2,7 veces superior al mínimo registrado en 2023.
Sin embargo, ese mayor volumen de unidades no logró contener la suba de precios. Las diferencias entre barrios se mantienen marcadas: Puerto Madero lidera con valores promedio de $1.358.875 para dos ambientes, seguido por Palermo y Núñez, mientras que Lugano y Floresta se ubican por debajo de los $700.000.
La dinámica también muestra contrastes en la evolución de los precios. En marzo, barrios como Agronomía, Parque Avellaneda y Vélez Sarsfield registraron las mayores subas mensuales, mientras que Nueva Pompeya fue el único con caída. En la comparación interanual, Lugano encabezó los aumentos con un 51,9%.
En paralelo, la rentabilidad para los propietarios se ubica en 5,62% bruto anual, lo que implica que se necesitan casi 18 años de alquiler para recuperar la inversión, con mejores rendimientos en la zona sur y menores en los barrios más caros, en un mercado que, pese a la mayor oferta, sigue tensionado por la evolución de los precios.