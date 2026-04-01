Alquilar en CABA es cada vez más caro: los precios vuelven a subir y superan la inflación

Durante el primer trimestre del año, los valores avanzaron 9,6%, con un incremento del 3% solo en marzo. En términos concretos, un departamento de dos ambientes se ubica en $814.659, mientras que un monoambiente ronda los $704.704 y un tres ambientes escala a $1.094.451, ampliando la brecha según el tamaño.

Un informe de Zonaprop advirtió que los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a acelerarse en el arranque de 2026 y, lo que refleja una presión sostenida sobre el costo de acceder a una vivienda en un contexto de ingresos rezagados.Desde la plataforma web aseguran que "los precios (nuevos contratos) acumulan una suba de 34,7% interanual, por arriba de la inflación (31,5%) y del ajuste del ICL (33,5%)”. Al mismo tiempo, según trascendió por La Nación, la oferta creció con fuerza tras la derogación de la Ley de Alquileres y hoy es 2,7 veces superior al mínimo registrado en 2023.Sin embargo, ese mayor volumen de unidades no logró contener la suba de precios. Las diferencias entre barrios se mantienen marcadas: Puerto Madero lidera con valores promedio de $1.358.875 para dos ambientes, seguido por Palermo y Núñez, mientras que Lugano y Floresta se ubican por debajo de los $700.000.La dinámica también muestra contrastes en la evolución de los precios. En marzo, barrios como Agronomía, Parque Avellaneda y Vélez Sarsfield registraron las mayores subas mensuales, mientras que Nueva Pompeya fue el único con caída. En la comparación interanual, Lugano encabezó los aumentos con un 51,9%.En paralelo, la rentabilidad para los propietarios se ubica en 5,62% bruto anual, lo que implica que se necesitan casi 18 años de alquiler para recuperar la inversión, con mejores rendimientos en la zona sur y menores en los barrios más caros, en un mercado que, pese a la mayor oferta, sigue tensionado por la evolución de los precios.