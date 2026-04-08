08.04.2026 / ENCUESTA

La imagen de Milei cayó y la economía vuelve a golpear: el peor momento de la gestión libertaria

Un nuevo informe revela un fuerte deterioro en la percepción pública del gobierno libertario. La desaprobación alcanza su pico histórico y crece el malestar económico, en un contexto donde la mayoría ya no cree en el rumbo oficial.



El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde la asunción, según el último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba. Los datos de abril de 2026 marcan un quiebre en la tendencia: el 65% de los encuestados desaprueba la gestión, mientras que apenas un 33,9% la respalda . Se trata del nivel más alto de rechazo registrado hasta el momento.

El deterioro no se limita a la imagen del Presidente, sino que alcanza también a la percepción general del rumbo del país. Un 63,6% considera que Argentina va en una dirección incorrecta, frente a un 28,3% que aún sostiene expectativas positivas . La curva evolutiva muestra un giro marcado respecto de meses anteriores, cuando el oficialismo lograba sostener mejores niveles de confianza.

En paralelo, la economía vuelve a ocupar el centro de la escena como principal factor de desgaste. Más de la mitad de los encuestados (55,2%) afirma que su situación económica personal empeoró en el último año, mientras que apenas un 7,6% percibe mejoras . El impacto directo en la vida cotidiana aparece como el núcleo del descontento social.



En esa misma línea, los problemas económicos dominan el ranking de preocupaciones. “Llegar a fin de mes” encabeza la lista con un 22%, seguido por inflación (16,9%) y deterioro del salario (16,3%) . Lejos de las promesas de estabilización, el ajuste se traduce en una percepción extendida de crisis.

El informe consolida así un escenario de creciente desgaste político y social para el gobierno libertario, donde la pérdida de apoyo se combina con un empeoramiento en las expectativas y en las condiciones materiales de vida. Un cuadro que tensiona el relato oficial y reabre interrogantes sobre la sostenibilidad del rumbo económico.

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