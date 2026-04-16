Sudán enfrenta la mayor crisis de desplazamiento y hambre del mundo mientras la guerra cumple tres años

Con 14 millones de personas forzadas a huir y uno de cada cuatro sudaneses desplazado, esta es actualmente la mayor crisis de desplazamiento global

aproximadamente 30.000 niños y adolescentes en Aboutengé no tienen acceso a educación secundaria ni opciones de capacitación laboral

Chad, uno de los países más pobres de África, ha recibido aproximadamente 920.000 refugiados sudaneses, saturando un sistema que carece de recursos

un número creciente de sudaneses emprende el peligroso viaje a través de Libia hacia Europa