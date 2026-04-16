Ruptura entre Donald Trump y Giorgia Meloni sacude alianzas y reordena el tablero internacional

“Ya no es la misma persona”, deslizó el exmandatario, en declaraciones que resonaron tanto en Washington como en Roma.

tanto sectores del oficialismo como de la oposición italiana cerraron filas en defensa de la primera ministra

El episodio también expuso tensiones más profundas en la llamada “internacional de derechas”

El mandatario argentino, que ha manifestado afinidad tanto con Trump como con Meloni, queda ahora ante una disyuntiva incómoda: sostener un equilibrio cada vez más difícil o inclinarse por uno de los dos polos en disputa