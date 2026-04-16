Ruptura entre Donald Trump y Giorgia Meloni sacude alianzas y reordena el tablero internacional

La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni, que hasta hace poco se mostraba como uno de los vínculos más sólidos dentro de la nueva derecha internacional, entró en una fase de fuerte deterioro tras una serie de críticas públicas del líder republicano a partir del conflicto con el Papa León XIV
.
El quiebre se produjo luego de que Donald Trump cuestionara abiertamente a Giorgia Meloni, a quien acusó de haber cambiado su posicionamiento político y de no sostener la firmeza que, según él, la había caracterizado en sus primeros años. “Ya no es la misma persona”, deslizó el exmandatario, en declaraciones que resonaron tanto en Washington como en Roma.
El trasfondo del conflicto tiene un detonante claro: las críticas de Donald Trump contra el León XIV. Las declaraciones del líder republicano, que cuestionó públicamente al pontífice, fueron calificadas como “inaceptables” por Giorgia Meloni, marcando un punto de inflexión en la relación. En un país donde el vínculo con el Vaticano tiene un peso político y simbólico central, la reacción de la premier no solo buscó defender esa tradición, sino también diferenciarse de un tono confrontativo que terminó de erosionar su sintonía con Trump.
Las palabras de Trump cayeron como una bomba en el gobierno italiano. Meloni, que había construido su perfil internacional como una interlocutora privilegiada del trumpismo en Europa, buscaba consolidarse como un puente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el ataque público dinamitó esa estrategia y dejó al Ejecutivo italiano en una posición incómoda frente a sus socios comunitarios.
Lejos de aislarla, el conflicto generó un efecto interno inesperado: tanto sectores del oficialismo como de la oposición italiana cerraron filas en defensa de la primera ministra
. La reacción política en Roma reflejó una lectura compartida sobre la necesidad de preservar autonomía frente a presiones externas, incluso dentro del propio espacio ideológico.
El episodio también expuso tensiones más profundas en la llamada “internacional de derechas”
. Mientras algunos liderazgos europeos buscan combinar posiciones conservadoras con pragmatismo institucional, Trump insiste en una línea más confrontativa y personalista. Esa diferencia de estilos y estrategias empieza a traducirse en fracturas visibles.
En ese marco, la ruptura tiene efectos que trascienden a Europa y Estados Unidos. En América Latina, donde varios gobiernos han construido vínculos políticos con ambos líderes, el conflicto introduce un nuevo factor de alineamiento.
El caso más evidente es el de Javier Milei. El mandatario argentino, que ha manifestado afinidad tanto con Trump como con Meloni, queda ahora ante una disyuntiva incómoda: sostener un equilibrio cada vez más difícil o inclinarse por uno de los dos polos en disputa
. En un escenario internacional más fragmentado, esa definición no es solo simbólica, sino que puede tener implicancias concretas en términos diplomáticos y políticos.
Así, lo que comenzó como un cruce de declaraciones personales terminó por evidenciar una reconfiguración más amplia del mapa de alianzas de la derecha global, con consecuencias que empiezan a sentirse más allá de sus protagonistas directos.