Polémica en Chile: denuncian a Kast por una cena en La Moneda con ex compañeros

El presidente José Antonio Kast fue denunciado ante la Contraloría tras recibir a excompañeros en Palacio de La Moneda, en un encuentro que incluyó un menú preparado dentro de la sede oficial.

el encuentro incluyó un menú elaborado en dependencias del propio palacio presidencial.

El foco de la crítica no estuvo solo en el encuentro en sí, sino en el uso de infraestructura y personal estatal.