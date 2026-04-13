Polémica en Chile: denuncian a Kast por una cena en La Moneda con ex compañeros

La actividad, en la que el mandatario chileno recibió a excompañeros en la sede de gobierno, fue denunciada ante la Contraloría por posible uso indebido de recursos públicos.
Milei recibió a Antonio Kast para avanzar en una agenda bilateral con eje en migración, seguridad y minería
Kast busca revertir la expropiación de Colonia Dignidad y Alemania expresa preocupación
Milei invitó a Kast a Casa Rosada en pos de ampliar una agenda bilateral con Chile
Kast paralizó 43 decretos ambientales en sus primeros días de gobierno y Chile salió a las calles
Kast asumió en Chile con un "gobierno de emergencia": auditorías, decretos y una agenda económica que desafía al Congreso
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Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan "prioridad" frente a los bonaerenses en los servicios públicos de CABA