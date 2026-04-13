15.04.2026 / Chile

Polémica en Chile: denuncian a Kast por una cena en La Moneda con ex compañeros

La actividad, en la que el mandatario chileno recibió a excompañeros en la sede de gobierno, fue denunciada ante la Contraloría por posible uso indebido de recursos públicos.


Una reunión informal en el Palacio de Gobierno abrió un nuevo frente de conflicto político en Chile. El presidente José Antonio Kast fue denunciado ante la Contraloría tras recibir a excompañeros en Palacio de La Moneda, en un encuentro que incluyó un menú preparado dentro de la sede oficial.

La controversia se desató luego de que trascendieran detalles de una actividad privada realizada en La Moneda, donde Kast compartió un almuerzo con excompañeros. Según reveló una investigación periodística, el encuentro incluyó un menú elaborado en dependencias del propio palacio presidencial.

El episodio fue denunciado ante la Contraloría General de la República de Chile, bajo el argumento de que podría haberse producido un uso indebido de recursos públicos con fines personales, lo que está expresamente limitado por la normativa vigente.

Desde sectores opositores cuestionaron la decisión de realizar este tipo de reuniones en un espacio institucional, señalando que la sede de gobierno no debe ser utilizada para actividades privadas. El foco de la crítica no estuvo solo en el encuentro en sí, sino en el uso de infraestructura y personal estatal.

El caso también reabre el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder, especialmente en contextos donde los gestos simbólicos adquieren peso político. La Moneda, como sede del Ejecutivo chileno, tiene un fuerte valor institucional que excede la figura del presidente de turno.

Por el momento, no hubo una resolución oficial, pero la intervención de la Contraloría podría derivar en una investigación administrativa para determinar si existió alguna irregularidad.

El episodio suma tensión en el escenario político chileno y vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de la actual administración en relación al uso de recursos del Estado.
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