30.04.2026 / TECNOLOGÍA

Noruega prohibirá redes sociales a menores de 16 años: qué dice el proyecto de ley

El gobierno de Noruega anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales antes de fin de 2026. La iniciativa traslada a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios.