Noruega prohibirá redes sociales a menores de 16 años: qué dice el proyecto de ley

El gobierno de Noruega anunció que presentará ante el Parlamento un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años. El primer ministro Jonas Gahr Støre encabezó el anuncio e indicó que el proyecto será enviado al Parlamento antes de que termine 2026. La iniciativa establece que las plataformas digitales serán responsables de verificar la edad de sus usuarios para garantizar el cumplimiento de la norma.
Støre justificó la medida en la necesidad de proteger el desarrollo infantil frente al avance de los algoritmos. "Queremos una infancia en la que los niños puedan ser niños", afirmó el primer ministro, según difundió su gobierno. "El juego, la amistad y la vida cotidiana no deben ser dominados por algoritmos y pantallas".
Las plataformas deberán verificar la edad de los usuarios
El proyecto no detalla aún qué aplicaciones estarán alcanzadas por la prohibición. Las autoridades noruegas indicaron que se espera que la norma comprenda a las principales redes sociales en uso entre la población juvenil. El punto más relevante del texto es el modelo de responsabilidad: a diferencia de sistemas que delegan el control en los padres, la propuesta noruega exige que sean las propias empresas tecnológicas las que implementen mecanismos de verificación de edad.
Este enfoque coloca a Noruega en la misma línea que Australia
, que ya aprobó una legislación similar. En ese país, el regulador de seguridad digital evalúa acciones judiciales contra plataformas como Instagram, TikTok y YouTube por no haber implementado controles efectivos desde la entrada en vigor de la norma en diciembre de 2025.
Salud mental y algoritmos, en el centro del debate
El gobierno noruego enmarcó la iniciativa en una política más amplia de protección de la salud mental de niños y adolescentes. Según las autoridades, el proyecto busca reducir la exposición a contenidos dañinos y limitar la influencia de los sistemas de recomendación algorítmica en la vida de los jóvenes.
La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil es el argumento central que comparten la mayoría de los gobiernos que avanzan en regulaciones similares. Investigaciones académicas recientes señalan correlaciones entre el uso intensivo de plataformas digitales durante la adolescencia y el aumento de cuadros de ansiedad y depresión, aunque el debate científico sobre causalidad y magnitud sigue abierto.
Una tendencia regulatoria que se expande en Europa
La iniciativa noruega se suma a un movimiento regulatorio que gana terreno en distintos continentes
. Francia avanza en reforzar su edad mínima de acceso, actualmente fijada en 15 años con consentimiento parental. Alemania analiza limitar funcionalidades algorítmicas para menores. El Reino Unido ya tiene en vigor la Online Safety Act, que obliga a las plataformas a reducir la exposición de menores a contenidos dañinos.
La Unión Europea, por su parte, ya cuenta con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece obligaciones para las grandes plataformas en materia de protección de menores, aunque los Estados miembros discuten si el marco comunitario es suficiente o si se requieren prohibiciones nacionales más estrictas.
El proyecto noruego deberá superar el proceso parlamentario antes de convertirse en ley. El gobierno no fijó una fecha de entrada en vigor, pero el anuncio del primer ministro indica que la intención es que la norma esté aprobada dentro del año calendario.
¿Qué redes sociales quedarán prohibidas para menores en Noruega?
El gobierno noruego no detalló aún qué plataformas estarán alcanzadas por la prohibición. Se espera que incluyan las principales redes sociales de uso masivo entre adolescentes, aunque la lista específica se definirá durante el proceso de elaboración del proyecto de ley.
¿Quién será responsable de controlar la edad de los usuarios?
El proyecto coloca la responsabilidad en las empresas tecnológicas, no en los padres ni en organismos estatales. Son las plataformas las que deberán implementar mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 16 años.
¿Qué otros países tienen leyes similares?
Australia fue el primero en aprobar una prohibición de este tipo, con vigencia desde diciembre de 2025 para menores de 16 años. Francia, Alemania y el Reino Unido avanzan en regulaciones con distintos alcances. Noruega sería el primer país escandinavo en incorporar una prohibición de acceso por edad.