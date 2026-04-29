En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, ordenan una revisión contable sobre el patrimonio de Adorni y su esposa

La Justicia ordenó una pericia contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa en la cause por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida para que equipos especializados analicen si el funcionario gastó mucho más dinero del que puede justificar legalmente.El vocero presidencial omitió información clave ya que no estaba en su declaración jurada que él tuviera más de u$s100 mil en efectivo. La fiscalía estima que el matrimonio ya superó ese monto gastado durante el último año, al detectar el movimiento de diversas operaciones financieras sospechosas que incluyen el dinero destinado a la compra de inmuebles, viajes familiares y otros de su esposa sola a Madrid. La investigación también busca identificar dónde están las cajas de seguridad que le detectaron a Bettina Angeletti.Existen fuertes indicios sobre dos cajas de seguridad vinculadas a la mujer del exvocero presidencial dentro de una sucursal del mencionado banco, según los investigadores. El fiscal solicitó confirmar desde cuándo la tiene, quiénes poseen acceso y que se le informen todos los movimientos que hubo en ese periodo investigado actualmente. Una vez obtenido el detalle, el siguiente paso de la investigación será determinar qué cajas son las vinculadas a una comisión que apareció en un extracto bancario de Manuel Adorni.Esto ocurre en la previa al informe de gestión que dará Manuel Adorni ante la cámara de diputados en el Congreso, donde los legisladores de la oposición Maximiliano Ferraro y Mónica Frade reclamaron a Martín Menem que se respeten normas estrictas durante la sesión. Exigieron saber si el oficialismo invitó a militantes para ocupar los palcos y pidieron evitar cualquier tipo de espectáculo mediático. El bloque opositor además solicitó que la transmisión oficial de la jornada en el recinto sea equitativa y respete la pluralidad de todas las voces políticas. Ferraro subrayó en sus redes sociales que no deben convertir al Congreso en un circo y aconsejó que "si quieren un show para el Presidente, alquilen el Movistar Arena".Finalmente, solicitaron que se garantice el espacio histórico de trabajo para los periodistas acreditados dentro del ámbito de la Cámara de Diputados nacional. El objetivo de los parlamentarios es asegurar condiciones adecuadas para el trabajo de prensa y el pleno acceso a toda la información pública disponible.