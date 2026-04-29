Luis Caputo reunió a dialoguistas y aliados para afianzar respaldo en el Senado

Entre las empresas y activos incluidos figuran Citelec (controlante de Transener), las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas, Intercargo, AySA, Tandanor y la Casa de la Moneda, en un esquema que abarca sectores estratégicos de energía, transporte y servicios.

El ministro de Economía,, encabezó una reunión con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y referentes de espacios dialoguistas y aliados en la Cámara alta con el objetivo de consolidar respaldos políticos y ordenar la estrategia legislativa en torno al programa económico del Gobierno.Del encuentro participaron senadores de distintos bloques, entre ellos Eduardo Vischi (UCR), Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero Los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Bartolomé Abdala (LLA).Según trascendió, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la situación de las provincias, el desarrollo de obras y el desempeño de las economías regionales, junto con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como eje central del esquema económico.El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el oficialismo viene manteniendo con sectores dialoguistas del Congreso para coordinar posiciones y evitar fisuras en el tratamiento de iniciativas clave en el Senado.En paralelo, Caputo avanzó con la presentación de un paquete deque el Gobierno prevé concretar antes de fin de año, con una proyección de ingresos cercana a los u$s2.000 millones.Al mismo tiempo, el ministro destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que existen proyectos en cartera por unos u$s95.000 millones y que podrían sumarse nuevas iniciativas en las próximas semanas, en un intento por apuntalar el ingreso de divisas.Sin embargo, el encuentro también estuvo atravesado por reclamos de los propios aliados, que plantearon a Caputo la paralización de obras públicas en sus provincias, en algunos casos retomadas con financiamiento local tras el recorte de la inversión nacional.Además, los legisladores expusieron preocupaciones vinculadas a la situación del PAMI y el área de discapacidad, en la antesala del tratamiento en comisiones del acuerdo de pago a fondos buitres por unos u$s171 millones, en un contexto en el que el oficialismo necesita sostener apoyos para avanzar con iniciativas sensibles en el Senado.