El Gobierno nombró al frente de la UIF a un hombre cercano a Mahiques

El Gobierno nacional formalizó la designación del abogadocomo nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en una decisión impulsada por el ministro de Justicia,, y oficializada mediante el Decreto 291/2026, con el objetivo de cubrir la vacante en un organismo clave para el control de operaciones sospechosas y la investigación de delitos financieros.El nombramiento se concretó tras completar el procedimiento de consulta pública y evaluación de antecedentes previsto por la normativa vigente, que incluyó una audiencia realizada el 22 de abril en la que se analizaron adhesiones y objeciones a la candidatura.Desde el Ejecutivo justificaron la rapidez de la designación al señalar que resultaba “ineludible” normalizar el funcionamiento del organismo para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos.Álvarez llega al cargo luego de la renuncia de Paulo Starc, aceptada en enero, en un movimiento que también incluyó la salida del vicepresidente Santiago Martín González Rodríguez, en el marco de una reconfiguración de la conducción del organismo.Su designación se produce en paralelo a un escenario de creciente exposición sobre investigaciones vinculadas a la evolución patrimonial de funcionarios, mientras el organismo bajo su conducción mantiene entre sus funciones el análisis de reportes de operaciones sospechosas y la colaboración con la Justicia en causas por delitos económicos.El perfil de Álvarez se diferencia de otros nombres que pasaron por la UIF por su origen estrictamente judicial, con una carrera vinculada a la investigación penal y no a la gestión política o financiera.En los últimos años se desempeñó en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde trabajó en causas complejas que combinan narcotráfico y lavado de activos, un cruce cada vez más frecuente en el abordaje del crimen organizado y directamente asociado a las competencias de la UIF.Antes de ese rol, acumuló experiencia dentro del Ministerio Público como auxiliar fiscal y secretario de fiscalía, además de haber integrado el Juzgado Federal N.º 12, puesto que le permitió recorrer distintas instancias del sistema judicial en expedientes de alto impacto.Se graduó con Diploma de Honor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, trayectoria que se complementa con actividad docente en universidades públicas y participación en espacios de formación sobre delitos complejos.A nivel internacional, integra la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, donde ocupa un rol de coordinación, en un esquema de cooperación regional orientado al intercambio de información y estrategias frente a delitos transnacionales.