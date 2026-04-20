Pymes: así es la Ley de Salvataje que busca frenar cierres y quiebras

Cámaras empresarias PyME impulsaron en el Senado un proyecto deque declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral del sector con el objetivo de contener el deterioro de la actividad y evitar una escalada de cierres, quiebras y concursos preventivos en todo el país.La iniciativa, que ingresó bajo el expediente S. 611/26, contempla un paquete de medidas orientadas a reducir costos energéticos, aliviar la presión fiscal, facilitar el acceso al financiamiento y permitir la regularización de deudas acumuladas por las empresas., tras una serie de encuentros con representantes del entramado productivo que vienen advirtiendo sobre el agravamiento de la situación.En ese marco, desde las cámaras señalaron que la crisis se manifiesta en múltiples frentes, con una combinación de caída del consumo, suba de tarifas, falta de crédito y pérdida de rentabilidad, a lo que se suma el impacto de la apertura importadora sobre la industria local.De las reuniones participaron entidades como Industriales Pymes Argentinos (IPA), Pro Tejer, la Confederación Federal PyME, la Cámara del Calzado y sectores vinculados a la industria del cuero, la fundición y la producción alimenticia, entre otros actores del sector.El presidente de IPA, Daniel Rosato, advirtió que la situación requiere una respuesta urgente y afirmó: “Cada fábrica que cierra no es solo una empresa menos. Son trabajadores que pierden su empleo, proveedores que dejan de vender, comercios que venden menos y comunidades enteras que se ven afectadas”.Según el diagnóstico compartido por las organizaciones, el escenario actual ya se traduce en un aumento de concursos preventivos, pedidos de quiebra y cierres de establecimientos, lo que motivó la elaboración de una propuesta que busca actuar de manera integral sobre los principales costos que enfrentan las PyMEs.