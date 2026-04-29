"Si era tan gallito, ¿por qué tuvo que venir con el Presidente?": el cruce de Bregman a Manuel Adorni en Diputados

En medio del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta por supuesto enriquecimiento ilícito tras su arribo a la Casa Rosada hace apenas dos años, Manuel Adorni llegó este miércoles a Diputados para presentar su informe de gestión y tuvo que enfrentar los fuertes cuestionamientos de la oposición.
En este marco, la diputada del PTS - Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó: “Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada".
"Mientras usted ser creía gracioso diciendo que se deslomaba en Nueva York, ¿sabe como le decía la gente? aloe vera, un viejo chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades
. Y no es gracioso porque usted hizo de la burla de los periodistas, de las personas con discapacidad, una forma de actuar", lanzó.
Y siguió: "Si era tan gallito, taaaan gallito, ¿por qué hoy tuvo que venir con el Presidente, la hermana, todos los demás (integrante del gabinete nacional)? ¿Por qué hizo que el propio Milei se tire sobre la granada?"
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"Para terminar, Adorni, nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos
. Espero respuestas y no chicanas y no que te escudes en que lo tiene la justicia, porque ese argumento es muy de casta", concluyó Bregman.