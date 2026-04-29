"Si era tan gallito, ¿por qué tuvo que venir con el Presidente?": el cruce de Bregman a Manuel Adorni en Diputados

En medio del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta por supuesto enriquecimiento ilícito tras su arribo a la Casa Rosada hace apenas dos años, Manuel Adorni llegó este miércoles a Diputados para presentar su informe de gestión y tuvo que enfrentar los fuertes cuestionamientos de la oposición.En este marco, la diputada del PTS - Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó: “Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada"."Mientras usted ser creía gracioso diciendo que se deslomaba en Nueva York,. Y no es gracioso porque usted hizo de la burla de los periodistas, de las personas con discapacidad, una forma de actuar", lanzó.Y siguió:"Para terminar, Adorni,. Espero respuestas y no chicanas y no que te escudes en que lo tiene la justicia, porque ese argumento es muy de casta", concluyó Bregman.