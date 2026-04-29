Kicillof criticó el respaldo del Gobierno Nacional a Manuel Adorni: "Están montando un show"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió como un "show" el respaldo que le garantizó el Gobierno nacional en el Congreso a Manuel Adorni en el marco de la presentación de su informe de gestión."El Gobierno está montando, un espectáculo, es un tema que se venía gestando y preparando porque la verdad que no da para más", apuntó el mandatario bonaerense tras su reunión con intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se movilizaron a Capital Humano -cartera que conduce Sandra Pettovello- en reclamo de fondos para programas alimentarios.Kicillof señaló que "el Gobierno nacional genera una situación en la que muchísimos hogares tienen dificultad para conseguir hasta lo más básico que es el alimento" y enfatizó en que la administración libertaria "tiene que responder con recursos".son las pactos que existen entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales", manifestó.Para el economista, si el jefe de Gabinete no puede responder "tendrán que". "El contraste es muy grande, acá estamos defendiendo a los pibes y a las pibas porque lo hacemos todos los santos días", concluyó.