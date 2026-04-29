Los puntos donde Adorni hizo agua en el Congreso ante las dudas sobre su patrimonio

Durante su informe de gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni intentó correrse del eje al señalar que su patrimonio es una cuestión “de índole personal” y acusó a los diputados de querer someterlo a “un juicio público”. En ese marco, insistió en que todos los viajes realizados junto a su familia fueron costeados con dinero propio: “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes”, afirmó, aunque evitó precisar cómo se condice ese nivel de gastos con sus ingresos declarados.
El funcionario también buscó respaldarse en decisiones judiciales al remarcar que el Ministerio Público Fiscal no encontró delito en el viaje de su esposa en el avión presidencial hacia Nueva York. Sin embargo, las dudas persistieron en torno al origen de los fondos utilizados tanto en esos traslados como en sus operaciones inmobiliarias, sobre las que prometió dar explicaciones en su próxima declaración jurada.
La sesión estuvo atravesada por el respaldo político de Javier Milei, quien lo acompañó en el recinto pero se retiró antes del momento más tenso: las preguntas de la oposición. El Presidente incluso protagonizó cruces con periodistas y legisladores, en una jornada cargada de confrontación política.
Aseguró: “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes”,
en referencia a los traslados realizados junto a su familia. Sin embargo, evitó explicar cómo esos gastos se condicen con sus ingresos declarados, uno de los puntos centrales de las denuncias en su contra. La falta de precisiones sobre el origen de los fondos reavivó las críticas de la oposición.
Hay que enfatizar que uno de los focos principales estuvo puesto en su declaración jurada. El funcionario confirmó que presentó la documentación conforme a la ley, pero aclaró que los datos patrimoniales de su cónyuge e hijos se encuentran en un anexo
reservado de la Oficina Anticorrupción, accesible solo por requerimiento judicial. Esa respuesta no disipó las dudas, sino que reforzó la percepción de opacidad.
Tampoco hubo respuestas concretas sobre propiedades que le fueron atribuidas, como un inmueble en un country bonaerense y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a múltiples preguntas, el jefe de Gabinete remitió a respuestas generales sin confirmar ni desmentir la información, lo que dejó sin aclarar uno de los puntos más sensibles de la investigación.
Las preguntas sobre sus viajes también quedaron abiertas. En relación a un traslado en avión privado presuntamente financiado por el periodista Marcelo Grandio, el Gobierno sostuvo que el Estado no registró gastos, pero evitó detallar quién cubrió el costo. En cuanto al viaje a Nueva York, se reconoció que su esposa viajó como “invitada”, aunque se negó que ello implicara erogaciones públicas.