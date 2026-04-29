29.04.2026 / Política

"No voy a renunciar": Adorni se planta en Diputados pese a la causa por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete rechazó los pedidos de renuncia impulsados por la oposición en medio del avance de la causa judicial. “Estoy acá dando la cara”, afirmó, y ratificó su continuidad en el cargo con el respaldo explícito del presidente Javier Milei y todo el Gabinete, que se hizo presente en el recinto.




En el marco de su exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó categóricamente los pedidos de la oposición para que dé un paso al costado frente al avance de la causa judicial que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara", sentenció ante la mirada atenta de la oposición.

Además, remarcó: "El Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea".

El funcionario tuvo un fuerte respaldo por parte del Gobierno Nacional, con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el resto del Gabinete y más de 100 invitados durante parte de la intervención. 

De hecho, compartió una foto en su cuenta de X para agradecer el apoyo en el palco del recinto: "Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad".

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