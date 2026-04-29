"No voy a renunciar": Adorni se planta en Diputados pese a la causa por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete rechazó los pedidos de renuncia impulsados por la oposición en medio del avance de la causa judicial. “Estoy acá dando la cara”, afirmó, y ratificó su continuidad en el cargo con el respaldo explícito del presidente Javier Milei y todo el Gabinete, que se hizo presente en el recinto.
Gracias a todos. Manuel Adorni (@madorni) April 29, 2026
El mejor gabinete de la historia de la humanidad.
Fin. pic.twitter.com/6i1GcLAYjP
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