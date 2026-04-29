"Vino para contar la historia del kirchnerismo": la crítica de Zago a Manuel Adorni por su presentación en el Congreso

El diputado nacional del Movimiento de Integración Desarrollo, Oscar Zago, criticó este miércoles la exposición de Manuel Adorni en la Cámara baja, al sostener que "vino a decir lo mismo que los anteriores dos jefes de Gabinete: la historia del kirchnerismo".El ex dirigente libertario remarcó que el funcionario no dijo "nada nuevo" y sostuvo que sólo se presentó para "contar la historia del kirchnerismo"En ese marco, se refirió -en declaraciones a C5N- a las nulas explicaciones por el escándalo que lo involucra a Adorni por enriquecimiento ilícito:".Y remató: "No es que nunca pasó por la administración pública...parece que hay que recordarle que es el jefe de Gabinete de un país".En la previa y en declaraciones radiales, el diputado apuntó contra el jefe de Gabinete: "En televisión hizo el papel de mi pobre angelito y después resultó ser el".Respecto de la obstinación que tiene el Gobierno en sostener a Adorni, dijo: "Es que no tienen más aliados, no tienen a otros, además de que están sumergidos en una interna"."Al Gobierno le está yendo muy mal", afirmó, y enfatizó: