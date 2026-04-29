"Vino para contar la historia del kirchnerismo": la crítica de Zago a Manuel Adorni por su presentación en el Congreso

El diputado nacional del Movimiento de Integración Desarrollo y ex dirigente de LLA se refirió a las nulas explicaciones por el escándalo que lo involucra al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito. "Vino a ponerse un escudo para decir que lo de él es un tema privado, no público. Eso es un error absoluto", señaló.
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