29.04.2026 / CONGRESO

Grabois cruzó a Adorni y escaló la tensión en el Congreso: Además de chorro sos cagón


El diputado de Unión por la Patria apuntó contra el jefe de Gabinete tras una foto oficialista con Milei y su equipo. El cruce expuso el clima de confrontación que atraviesa la política en medio del informe de gestión.




El diputado nacional Juan Grabois lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados. “Además de chorro sos cagón”, disparó el referente de Unión por la Patria, en uno de los cruces más ásperos de la jornada parlamentaria.

El dirigente de Patria Grande cuestionó una foto que Adorni difundió junto al presidente Javier Milei, el Gabinete completo y referentes de La Libertad Avanza, minutos antes de ingresar al recinto. La imagen fue acompañada por un mensaje del funcionario en el que calificó a su equipo como “el mejor gabinete de la historia de la humanidad”.

“Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, expresó Grabois, en referencia directa a la postal oficialista. Sus declaraciones se dieron en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos de la oposición al manejo del Gobierno.

Por su parte, Adorni había agradecido públicamente el respaldo del oficialismo con un mensaje breve y contundente: “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”. La frase, lejos de descomprimir, profundizó las críticas de los sectores opositores.

El episodio reflejó el clima de confrontación que marcó la jornada legislativa, atravesada por acusaciones cruzadas y una creciente polarización entre el oficialismo libertario y la oposición peronista.

Lo más leído

1

ANSES mayo 2026: aumento 3,4% y calendario de pagos

2

Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió

3

Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami

4

Repudiable: la libertaria Karen Reichardt salió a atacar a un hombre con Parkinson para defender el ajuste de Milei

5

Por primera vez en la historia, Milei restringió el acceso de la prensa a la Casa Rosada

Más notas de este tema

Los puntos donde Adorni hizo agua en el Congreso ante las dudas sobre su patrimonio

29/04/2026 - Congreo

Los puntos donde Adorni hizo agua en el Congreso ante las dudas sobre su patrimonio

"No voy a renunciar": Adorni se planta en Diputados pese a la causa por enriquecimiento ilícito

29/04/2026 - Política

"No voy a renunciar": Adorni se planta en Diputados pese a la causa por enriquecimiento ilícito

"Vino para contar la historia del kirchnerismo": la crítica de Zago a Manuel Adorni por su presentación en el Congreso

29/04/2026 - Política

"Vino para contar la historia del kirchnerismo": la crítica de Zago a Manuel Adorni por su presentación en el Congreso

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.