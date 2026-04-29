Grabois cruzó a Adorni y escaló la tensión en el Congreso: Además de chorro sos cagón

El diputado nacional Juan Grabois lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados. “Además de chorro sos cagón”, disparó el referente de Unión por la Patria, en uno de los cruces más ásperos de la jornada parlamentaria.

“Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, expresó Grabois, en referencia directa a la postal oficialista. Sus declaraciones se dieron en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos de la oposición al manejo del Gobierno.Por su parte, Adorni había agradecido públicamente el respaldo del oficialismo con un mensaje breve y contundente: “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”. La frase, lejos de descomprimir, profundizó las críticas de los sectores opositores.El episodio reflejó el clima de confrontación que marcó la jornada legislativa, atravesada por acusaciones cruzadas y una creciente polarización entre el oficialismo libertario y la oposición peronista.