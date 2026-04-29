29.04.2026 / CONGRESO

Lemoine destratò a un diputado ex combatiente de Malvinas: los detalles



Durante la exposición del jefe de Gabinete, un intento de intervención de un diputado peronista terminó en forcejeos verbales y acusaciones desde el oficialismo. El episodio dejó al descubierto el clima de confrontación que domina el recinto.




La diputada libertaria Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce en la Cámara de Diputados al impedir que el legislador de Unión por la Patria Aldo Leiva, excombatiente de Malvinas, se acercara al estrado durante la exposición del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El episodio se dio en medio del informe de gestión y elevó aún más la tensión política en el recinto.

Leiva había intentado entregarle a Adorni un papel con la leyenda “todo muy claro, menos las explicaciones”, en referencia a las respuestas del funcionario. Sin embargo, antes de llegar, fue interceptado por Lemoine y el también diputado oficialista Lisandro Almirón, quienes se interpusieron para evitar cualquier interrupción del discurso.

Desde las gradas, militantes libertarios acompañaron la escena con gritos de “payaso”, dirigidos al legislador peronista. El clima de hostilidad contrastó con la formalidad institucional del ámbito y dejó en evidencia el nivel de confrontación que atraviesa la Cámara baja.

Tras el episodio, Leiva regresó a su banca, no sin antes mostrar el mensaje al presidente Javier Milei, quien observaba la sesión desde uno de los palcos junto a su hermana Karina Milei y miembros del Gabinete. Según trascendió, el mandatario reaccionó con un descalificativo: “No te da la cabeza”.


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