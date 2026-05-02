Canadá crea fondo soberano de $25 mil millones contra aranceles de Trump

El Primer Ministro canadiense Mark Carney anunció la creación de un fondo soberano de inversión con capital inicial de 25 mil millones de dólares canadienses. El Canada Strong Fund invertirá en proyectos de energía, infraestructura, minería, agricultura y tecnología mediante una combinación de capital público y privado. La iniciativa es la respuesta del gobierno canadiense a las presiones arancelarias
del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado la economía canadiense con aranceles y sugerido de manera provocadora que Canadá podría convertirse en el "estado 51" de Estados Unidos.
Carney justificó la creación del fondo como una estrategia de diversificación económica. "Muchas de nuestras antiguas fortalezas construidas sobre nuestros vínculos cercanos con Estados Unidos se han convertido en nuestras debilidades", señaló el Primer Ministro. "EE.UU. ha cambiado. Es su derecho y nosotros estamos respondiendo. Esa es nuestra obligación", agregó durante el anuncio en Toronto.
El gobierno canadiense ha indicado que la inversión extranjera en el país ha aumentado en los últimos meses y actualmente "está superando a todas las otras economías principales". Carney también señaló que la posición fiscal mejoró: el déficit es menor al anticipado, lo que permitió crear el fondo. El Primer Ministro, quien anteriormente fue gobernador de los bancos centrales de Inglaterra y Canadá, dijo que otros países ofrecieron modelos inspiradores. "Tomamos una lección de otras jurisdicciones que tuvieron la visión hace muchas décadas de iniciar fondos soberanos", afirmó.
¿Qué es un fondo soberano de inversión?
Un fondo soberano es un vehículo de inversión de propiedad estatal que administra activos como acciones, bonos e inmuebles. Históricamente, estos fondos se han financiado con los excedentes presupuestarios de un país. Existen más de 90 fondos soberanos en el mundo que administran colectivamente más de 8 billones de dólares, según el International Forum of Sovereign Wealth Funds, una organización con sede en Londres que agrupa aproximadamente 50 de estas entidades.
En el caso del fondo canadiense, sin embargo, el financiamiento será diferente. Canadá está en situación de déficit presupuestario, por lo que el capital del fondo provendrá de emisión de deuda pública, no de ingresos excedentes que ya posee el estado.
Noruega, Singapur y Arabia Saudita: los modelos que Carney cita como referencia
Noruega es el ejemplo más destacado. El país nórdico lanzó su fondo soberano en 1990 invirtiendo exclusivamente fuera del país los ingresos excedentes de su sector petrolero y gasífero. Ese fondo ha crecido a 2,1 billones de dólares, convirtiéndose en el más grande del mundo, según un informe de Bloomberg de 2025. Singapur y Arabia Saudita también operan fondos soberanos de gran envergadura, ambos financiados por supervávits presupuestarios consistentes que estos países generan año tras año.
La diferencia fundamental es que Noruega, Singapur y Arabia Saudita generan abundantes ingresos de activos públicos, principalmente petróleo, y acumulan esos ingresos en sus fondos. Canadá, en cambio, invertirá principalmente en proyectos domésticos de infraestructura, energía y minería. Joseph Steinberg, profesor de economía en la Universidad de Toronto, explicó a la BBC
que esto representa un cambio respecto al modelo histórico: "Típicamente, los fondos soberanos son vehículos para países que generan abundantes ingresos de activos de propiedad pública. En el caso de Canadá, parece que el dinero se usará principalmente para invertir en proyectos domésticos" (BBC, 2026).
Las críticas de la oposición: "Canadá no tiene riqueza para invertir"
El anuncio enfrentó críticas inmediatas de la oposición conservadora. Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador Canadiense, describió la iniciativa
como un "fondo de deuda soberana" y cuestionó la lógica fiscal de crear un fondo de inversión cuando el país opera con déficit. "Noruega, Singapur y Arabia Saudita ejecutan grandes supervávits presupuestarios que acumulan e invierten en sus fondos soberanos", argumentó Poilievre. "Carney no tiene supervávit y, por lo tanto, no tiene riqueza para invertir en tal fondo".
El líder de la oposición también cuestionó por qué el gobierno necesita invertir capital público en proyectos de infraestructura de gran envergadura. "Si un proyecto tiene un caso de negocio viable, ¿por qué el gobierno necesitaría financiarlo?", preguntó. El Montreal Economic Institute, un think tank independiente, emitió un comunicado advirtiendo que el fondo "corre el riesgo de costar caro a los contribuyentes mientras genera retornos limitados".
El contexto: amenazas de Trump y la búsqueda de independencia económica
La creación del fondo soberano canadiense debe entenderse en el contexto de la creciente tensión comercial con Estados Unidos. Trump ha amenazado repetidamente a la economía canadiense con aranceles y, más dramáticamente, ha sugerido que Canadá podría convertirse en el "estado 51" de EE.UU. Estas presiones han motivado que el gobierno canadiense busque diversificar su economía y reducir la dependencia de las exportaciones hacia el mercado estadounidense.
El anuncio del fondo soberano llega un día antes de que el gobierno de Carney presente su actualización económica de primavera. El gobierno tiene planeado anunciar los detalles operativos del fondo en los próximos meses tras realizar consultas con actores económicos y financieros.
¿Por qué Canadá está creando un fondo soberano si está en déficit?
Los fondos soberanos tradicionales se financian con ingresos excedentes del estado. Canadá está financiando el suyo con endeudamiento público, argumentando que las inversiones en infraestructura, energía y tecnología generarán retornos a largo plazo que compensarán el costo fiscal. Los críticos advierten que esta estrategia aumenta la deuda nacional sin garantía de rentabilidad.
¿Cuál es la diferencia clave entre el fondo de Canadá y el de Noruega?
Noruega invierte sus ingresos petroleros excedentes exclusivamente en activos internacionales, lo que le permitió acumular 2,1 billones de dólares. Canadá invertirá principalmente en proyectos domésticos. Además, Noruega financia su fondo con ingresos que ya posee; Canadá lo financia con dinero que toma prestado.