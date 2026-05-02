02.05.2026 / Internacional - Comercio

Canadá crea fondo soberano de $25 mil millones contra aranceles de Trump

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunció la creación de un fondo soberano de inversión con capital inicial de 25 mil millones de dólares canadienses (18 mil millones de dólares estadounidenses). El fondo invertirá en sectores clave como energía, infraestructura, minería, agricultura y tecnología, con participación de capital tanto público como privado.