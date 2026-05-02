Siria abre juicio histórico contra exfuncionario de Assad

Atef Najib, general de brigada retirado y exjefe de la Rama de Seguridad Política en Daraa, enfrentó el domingo 28 de abril en el Palacio de Justicia de Damasco el primer juicio público contra un oficial de seguridad del régimen de Bashar Assad

. El tribunal emitió citaciones en ausencia contra el expresidente Assad y su hermano Maher por su responsabilidad en crímenes de guerra.La sesión marca el inicio de un proceso de justicia transicional en Siria tras la caída del régimen en diciembre de 2024.La historia de Najib está inseparable del momento que desencadenó los protestos de Siria. En marzo de 2011, quince adolescentes fueron detenidos en Daraa por pintar consignas antigubernamentales. La Rama de Seguridad Política, bajo el mando de Najib, torturó a los menores. Cuando sus padres solicitaron su liberación, Najib les respondió con una amenaza documentada: "si no pueden hacer otros hijos, traigan a sus mujeres y nosotros les haremos algunos." La frase se convirtió en símbolo de la represión que caracterizó al régimen Assad.La brutalidad desencadenó protestas masivas en Daraa. Lo que comenzó como exigencias locales de justicia escaló hacia una revuelta nacional que, durante los años siguientes, se transformó en una guerra civil que costó cientos de miles de vidas.Justicia transicional en movimientoEl fiscal general de Damasco, Hossam Khattab, describió el juicio como "un momento excepcional e histórico" en la trayectoria de justicia transicional de Siria. Indicó que Najib es juzgado en persona, mientras que Bashar Assad, Maher Assad y otros serán procesados en ausencia. Las autoridades anunciaron que este es el primero de una serie de juicios esperados contra figuras del antiguo régimen.La Unión Europea impuso sanciones contra Najib en mayo de 2011, incluyendo congelamiento de activos y prohibición de viaje, basadas en acusaciones de represión sistemática, detenciones arbitrarias y tortura durante los primeros meses de los protestos.El proceso incluye participación directa de víctimas como demandantes civiles, lo que representa un cambio dramático en la estructura judicial siria. Un padre cuyo hijo fue detenido en los primeros días de los protestos asistió a la sesión y declaró que ver a Najib en el banquillo "representa un momento que esperamos durante muchos años" y que "restaura la sensación de que la justicia es posible, aunque llegue tarde."Otra mujer, quien perdió a su hermano durante los eventos de Daraa, participó como demandante civil. Sostuvo que su presencia no era solo para exigir justicia, sino para "dar voz a quienes no pudieron asistir." Expresó esperanza de que el proceso se extienda a "todos los involucrados, sin importar su posición o influencia."El éxito del proceso judicial sirio dependerá de tres factores clave: la independencia del poder judicial, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de satisfacer tanto las expectativas de las víctimas como el escrutinio de la comunidad internacional, que ha exigido repetidamente rendición de cuentas.Observadores advierten que el juicio de Najib es un test de la capacidad de los tribunales sirios para manejar casos complejos que involucraban violaciones generalizadas. Las autoridades de Damasco anunciaron que futuras fases incluirán juicios contra otras figuras del antiguo régimen una vez concluido el proceso de Najib.