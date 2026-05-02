02.05.2026 / NOTICIAS INTERNACIONALES

Qué pasó esta semana en la geopolítica global: Irán, Mercosur y energía

Tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron el fin de semana mientras se definían acuerdos comerciales clave en Europa y se agudiza la crisis energética global. El conflicto en Oriente Medio, combinado con cambios en alianzas comerciales y tensiones sobre recursos energéticos, redefinió el mapa de riesgos geopolíticos en 48 horas. Lo que necesitás saber.