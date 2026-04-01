Acuerdo Mercosur UE: Lula promulga el tratado y Brasil anuncia arancel cero

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
y destacó el esfuerzo político detrás del tratado, al afirmar que fue construido "a hierro, sudor y sangre". La decisión abre una nueva etapa en la relación económica entre ambos bloques, con impacto directo en el comercio exterior.
Según informó la prensa brasileña, el acuerdo permitirá que más de cinco mil productos brasileños ingresen al mercado europeo con arancel cero a partir de mayo, lo que representa un cambio significativo para sectores exportadores clave.
Qué implica el acuerdo Mercosur-UE
El acuerdo entre el Mercosur - bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - y la Unión Europea es uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo en términos de población y volumen económico.
En términos concretos, el entendimiento establece una reducción progresiva de aranceles en ambos sentidos, facilitando el intercambio de bienes industriales y agropecuarios. Para Brasil, el beneficio inmediato es el acceso preferencial al mercado europeo para miles de productos, lo que puede mejorar la competitividad de sus exportaciones.
Arancel cero para productos brasileños
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de tarifas para más de cinco mil productos brasileños que comenzarán a exportarse sin aranceles hacia Europa. Esto incluye bienes manufacturados, productos agroindustriales y commodities.
La medida busca ampliar la inserción internacional de Brasil y consolidar su perfil exportador, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de cadenas de valor.
Por qué el acuerdo tardó más de 20 años
El acuerdo Mercosur-UE lleva más de dos décadas de negociación. Fue anunciado inicialmente en 2019, pero enfrentó obstáculos políticos y regulatorios, especialmente en Europa, donde algunos países cuestionaron el impacto ambiental del comercio con Sudamérica.
La declaración de Lula apunta a ese recorrido: el tratado no solo implicó negociaciones económicas, sino también tensiones diplomáticas, cambios de gobierno y revisiones técnicas en ambos bloques.
Impacto para la región
Aunque el anuncio se centra en Brasil, el acuerdo involucra a todo el Mercosur. Para países como Argentina, abre la posibilidad de ampliar exportaciones, pero también plantea desafíos en sectores sensibles que deberán competir con productos europeos.
El avance del tratado también puede influir en la agenda económica regional, en un momento en el que los países buscan diversificar mercados y fortalecer vínculos comerciales fuera de sus fronteras tradicionales.
Qué puede pasar ahora
La implementación del acuerdo será gradual y dependerá de la adaptación normativa en cada país. Además, aún quedan instancias de ratificación y ajustes técnicos en algunos casos.
Sin embargo, la decisión de Brasil de avanzar con la promulgación marca un impulso político concreto que podría acelerar la puesta en marcha del tratado en el resto del bloque.
¿Qué es el acuerdo Mercosur-UE?
Es un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que reduce aranceles y facilita el intercambio de bienes y servicios.
¿Cuándo entran en vigencia los beneficios?
Algunos beneficios, como el arancel cero para productos brasileños, comienzan a aplicarse desde mayo, aunque la implementación completa será progresiva.
¿A quién beneficia más el acuerdo?
Depende del sector: los exportadores agroindustriales y manufactureros pueden ganar acceso a nuevos mercados, mientras que industrias locales podrían enfrentar mayor competencia.