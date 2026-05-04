Encuesta: más del 70% de los argentinos pide un cambio de gobierno

Los números llegan cuando más los necesita la oposición y más los teme el gobierno. Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba expone un escenario adverso para la gestión de Javier Milei.La desaprobación de la ciudadanía hacia el Gobierno alcanza en este mes de mayo el 64,5%, con apenas 34,3% de aprobación, y el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de Gobierno, según el relevamiento. Esto significa que tres de cada cuatro personas preferiría un cambio de gestión.El informe destaca la importancia de estos números “no porque hayan cambiado de forma dramática respecto del mes anterior, sino porque se consolida una tendencia”, en la desaprobación de la gestión que encabeza Milei."Con 64,5% de desaprobación y apenas 34,3% de aprobación, la gestión se estabiliza en niveles que, en perspectiva histórica, configuran una administración con problemas políticos serios a mitad de mandato”, asegura el informe.Los datos de este mes, indica el muestreo, reafirman "una fractura que el gobierno no logra cerrar: casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión libertaria, casi 10 puntos por encima del rechazo masculino”.“No es un dato coyuntural ni un ruido estadístico; es una señal estructural que cualquier estrategia electoral libertaria debe procesar, porque sin recuperar terreno en ese segmento será difícil mover el techo de 2027", plantea la encuestadora.El relavamiento fue realizado a nivel nacional con 2.000 casos de personas mayores de 16 años entre el 25 de abril y el 1° de mayo de 2026, con un margen de error de +/-2,19% y un nivel de confianza del 95%.Dentro del propio espacio del oficialismo, la imagen del elenco gubernamental “muestra otra paradoja incómoda: quien mejor sale parada es Patricia Bullrich, con una imagen negativa del 55,5%, y no el Presidente, cuya imagen negativa llega al 60,6%”.“El resto de los referentes oficialistas -Karina Milei y Manuel Adorni, que superan el 65% de imagen negativa- acumulan un desgaste que ya no es solo presidencial, sino que se extiende al conjunto del armado político y comunicacional del gobierno”, agrega.En el extremo opuesto, Axel Kicillof tiene un 45,2% de imagen positiva frente a un 46,3% de negativa, lo que lo ubica como el dirigente con mejor posicionamiento relativo dentro del escenario político actual.Ante una candidatura, el 44,1% de los encuestados dice que votaría al gobernador bonaerense, seguido por Sergio Massa con el 34,6%, Patricia Bullrich con el 32,4% y Victoria Villarruel con el 31,7%. Milei aparece quinto, con el 31,4% de potencial de voto y un contundente 57,2% que declara que no lo votaría.Es importante aclarar qué mide este indicador: el potencial de voto no es lo mismo que la intención directa. Mide cuántos ciudadanos considerarían votar a cada candidato, incluyendo a quienes todavía no tienen una decisión tomada. Es, en términos prácticos, el techo posible de cada figura política. Que Kicillof encabece ese ranking con una ventaja de casi 13 puntos sobre el Presidente es una señal de proyección que el peronismo bonaerense no tenía desde hace varios años.El gobernador también registra el "no lo votaría" más bajo del conjunto: 43,8%, frente al 56,4% de Bullrich y al 44,9% de Villarruel. En un escenario de segunda vuelta, ese número importa tanto como el propio caudal positivo.