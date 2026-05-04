04.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El Merval en dólares se desploma y el Riesgo País vuelve a subir en medio de la incertidumbre global

La bolsa porteña atraviesa una nueva jornada negativa y profundiza su debilidad en dólares, en un contexto atravesado por tensiones internacionales y dudas sobre el rumbo económico local. A contramano del clima más optimista en Wall Street, los activos argentinos muestran señales de fragilidad.




El S&P Merval cayó 2,4% hasta los 2.765.652 puntos, mientras que medido en dólares retrocedió 2,2% y tocó su nivel más bajo en más de un mes. Entre las acciones líderes, las mayores bajas fueron encabezadas por Banco Macro (-5,9%), Loma Negra (-5,3%) y Grupo Supervielle (-3,3%), reflejando el mal desempeño del panel principal.

En paralelo, los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York mostraron mayoría de subas, con avances liderados por IRSA (+3,8%), Edenor (+2,8%), BBVA (+2,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,6%). El desacople respondió, en parte, a la diferencia de ruedas por el feriado local del Día del Trabajador.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron en baja y el riesgo país avanzó 3% hasta los 555 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. El indicador cortó así una racha de tres caídas consecutivas, en un mercado que volvió a exigir mayor prima ante la incertidumbre.

El escenario externo tampoco aportó calma. La tensión en Medio Oriente, tras reportes sobre un incidente con un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz, impulsó el precio del petróleo y reforzó la demanda global de activos refugio. En ese marco, los inversores mantuvieron una postura selectiva, atentos tanto a la evolución geopolítica como a las definiciones económicas del Gobierno argentino.

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