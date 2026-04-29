La esposa de Adorni no se quedó atrás y se deslomó en Madrid: las fotos que confirman el viaje con las mamis del cole

el grupo de cinco “mamis del cole” viajaron en primera clase y, cuando volvieron, emprendieron una nueva excursión hacia Iguazú.

La Justicia investiga la denuncia de que el viaje fue costeado en su totalidad, y en efectivo, por la propia Bettina, que se pagó su propio pasaje y estadía y también el de sus amigas; se produjo, además, muy pocos días antes de que la pareja afrontase otro de sus grandes gastos, como lo fue la compra del semipiso de Miró al 500 en la zona más lujosa de Caballito, que les costó de mínima 230 mil dólares, monto que puede llegar a los 300 mil, y sólo un año después de haberse comprado también la casa en el country de Indio Cuá y haberla refaccionado por completo, por otros 245 mil dólares.

Al igual que su eposo y jefe de Gabinete, Bettina Angeletti se deslomó junto a sus amigas durante un viaje que emprendieron en septiembre del año pasado a Madrid, España.De acuerdo a información a la que accedió Página/12,Un viaje tras el otro.Un dato curioso es que las imágenes, tomadas de la red social Instagram, tienen el “me gusta” de Marcelo Grandío, el amigo de Adorni que dijo haber pagado uno de los vuelos de la pareja hacia Punta del Este para el fin de semana de carnaval de este año.La denuncia fue realizada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien reveló detalles del viaje a Madrid durante el informe de gestión de Adorni. Luego, el Gobierno amenazó con denunciarlo. El legislador de Unión por la Patria desestimó las acusaciones de espionaje surgidas tras el reciente informe de gestión en el Congreso y advirtió que los funcionarios nacionales “van a pasar vergüenza” si deciden judicializar el conflicto.“Para ellos todo es espionaje, es un fetiche que tienen. ¿No tienen la cabeza en orden para entender que esta mujer se mueve en lugares públicos con custodia? La ve todo el mundo”, afirmó Tailhade en relación a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de ministros, sobre quien adelantó que va a “presentar mucha más información” en el corto plazo.