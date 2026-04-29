Caso Adorni: un contratista declaró que el funcionario gastó USD 245 mil en efectivo para refaccionar la casa en Indio Cuá

El funcionario desembolsó 55 mil dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y mayo de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar.

Con el dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales a La Nación. Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, que duró entre siete y nueve meses. La cifra se suma a los más de USD 100 mil que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por USD 335 mil que debe pagar antes de noviembre en concepto de propiedades.El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Lo cierto es que dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información., recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía.Además, confirmó que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios.El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a su vínculo con el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaban 13 mil dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.