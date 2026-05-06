Milei y Caputo le respondieron a Domingo Cavallo por sus críticas al modelo económico

Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, publicaron una serie de tuits en los que descargaron toda su furia contra el exministro Domingo Felipe Cavallo, quien este martes advirtió que "es mayor" la probabilidad de una bomba cambiaria en 2027 "con el actual régimen", y lo acusaron de hacer "un culto de violar la propiedad privada". Desde el avión presidencial ARG 01, en el que viaja con rumbo a Los Ángeles, el jefe de Estado respondió a una publicación del economista Felipe Núñez, uno de los asesores de Caputo, quien resultó beneficiado con los créditos blandos del Banco Nación.En el posteo, Núñez subió un video con las declaraciones de Cavallo y acotó: "Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo"."Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas", sumó Milei. "Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... Sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada... CIAO!", escribió el mandatario, en una obvia referencia a Cavallo.Minutos después, Milei insistió con su ataque a Cavallo y, de paso, dedicó uno de sus clásicos insultos a los trabajadores de prensa: "No tengo claro que es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir...CIAO!".Por su parte, Caputo replicó el mismo fragmento de la entrevista al exministro y señaló, irónico: "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy". "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quedate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos", concluyó.