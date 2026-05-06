06.05.2026 / MENOS FONDOS, MÁS ATN

Nueve meses en rojo: la coparticipación cayó en abril y las provincias acumulan pérdidas por $1,3 billones

La recaudación tributaria volvió a retroceder en términos reales y profundizó la caída de los recursos coparticipados, mientras crece el peso de los fondos discrecionales en la asistencia a las provincias.




La recaudación tributaria encadenó nueve meses consecutivos de caída en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que derivó en una contracción sostenida de los fondos coparticipados y dejó a las provincias con una pérdida acumulada cercana a los $1,3 billones hasta abril.

Durante el primer cuatrimestre del año, los recursos tributarios superaron los $68 billones, aunque solo el 32% fue distribuido por coparticipación, lo que representó cerca de $21,8 billones. En ese período, los envíos automáticos registraron una caída real del 5,6%.

El deterioro se mantuvo durante el mes pasado, cuando las transferencias automáticas volvieron a mostrar una baja, estimada en torno al 3,6% en términos reales, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La dinámica respondió principalmente a la menor recaudación de IVA y Ganancias.

De acuerdo con ese informe, ambos tributos mostraron variaciones negativas interanuales, con caídas del 3,3% en el IVA y del 2,4% en Ganancias, lo que consolidó un retroceso conjunto cercano al 2,9% en los ingresos vinculados a la coparticipación.

En paralelo, la recaudación total que permanece en manos del Estado nacional también registró una contracción real del 7,1% en el mismo período, lo que se tradujo en mayores restricciones fiscales y un ajuste del gasto en línea con esa caída. En ese contexto, las transferencias no automáticas a las provincias evidenciaron un fuerte recorte: en abril se desplomaron un 53% interanual y se ubicaron en $154.643 millones, uno de los niveles más bajos para ese mes en las últimas dos décadas.

Con menor peso de los giros automáticos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ganaron centralidad como mecanismo de asistencia, con $47.000 millones distribuidos entre nueve provincias y una ejecución del fondo que superó el 50% por segundo mes consecutivo.

La asistencia se completó con adelantos financieros por unos $400.000 millones a una docena de jurisdicciones, en un esquema que combina menor coparticipación con mayor dependencia de recursos discrecionales para sostener las cuentas provinciales.

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