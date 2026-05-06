Nueve meses en rojo: la coparticipación cayó en abril y las provincias acumulan pérdidas por $1,3 billones

La, lo que derivó en una contracción sostenida de los fondos coparticipados y dejó a las provincias con unaDurante el primer cuatrimestre del año, los recursos tributarios superaron los $68 billones, aunque solo el 32% fue distribuido por coparticipación, lo que representó cerca de $21,8 billones. En ese período, los envíos automáticos registraron una caída real del 5,6%.El deterioro se mantuvo durante el mes pasado, cuando las transferencias automáticas volvieron a mostrar una baja, estimada en torno al 3,6% en términos reales, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La dinámica respondió principalmente a la menor recaudación de IVA y Ganancias.De acuerdo con ese informe, ambos tributos mostraron variaciones negativas interanuales, con caídas del 3,3% en el IVA y del 2,4% en Ganancias, lo que consolidó un retroceso conjunto cercano al 2,9% en los ingresos vinculados a la coparticipación.En paralelo, la recaudación total que permanece en manos del Estado nacional también registró una contracción real del 7,1% en el mismo período, lo que se tradujo en mayores restricciones fiscales y un ajuste del gasto en línea con esa caída. En ese contexto, las transferencias no automáticas a las provincias evidenciaron un fuerte recorte: en abril se desplomaron un 53% interanual y se ubicaron en $154.643 millones, uno de los niveles más bajos para ese mes en las últimas dos décadas.Con menor peso de los giros automáticos, losganaron centralidad como mecanismo de asistencia, con $47.000 millones distribuidos entre nueve provincias y una ejecución del fondo que superó el 50% por segundo mes consecutivo.La asistencia se completó con adelantos financieros por unos $400.000 millones a una docena de jurisdicciones, en un esquema que combina menor coparticipación con mayor dependencia de recursos discrecionales para sostener las cuentas provinciales.