Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorpora este miércoles un testimonio considerado determinante por la fiscalía. Se trata de la declaración del hijo de una de las jubiladas que figuran como acreedoras en la venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.El testigo fue convocado en los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de aportar precisiones sobre el modo en que se llevó adelante la transacción y las condiciones en las que se financió la compra del inmueble. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la propiedad fue transferida por un valor de 230 mil dólares. La operación incluyó un pago inicial en efectivo y un financiamiento otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que despertó interrogantes entre los investigadores por sus características poco frecuentes.En este contexto, la fiscalía intenta establecer si existieron acuerdos por fuera de la escritura formal o circuitos de pago no declarados, en una operatoria que ya quedó bajo la lupa por posibles inconsistencias. La declaración de este miércoles apunta a esclarecer el origen del vínculo entre las partes y a reconstruir el recorrido del dinero utilizado en la compra, aspectos considerados centrales para el avance de la causa. El expediente continúa en etapa de producción de prueba, con nuevas citaciones y medidas orientadas a examinar la evolución patrimonial del funcionario.