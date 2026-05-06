Un dirigente cercano a Mauricio Macri cruzó a Manuel Adorni: "Tenés que explicar cómo hiciste la plata"

El presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña, Darío Nieto, afirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería dar “explicaciones claras” sobre si se enriqueció o no de manera ilícita porque “el argentino de a pie quiere saber qué pasó”.Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri y habitualmente muy cercano a las posiciones del expresidente, cuestionó de ese modo la situación de Adorni, quien se encuentra investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.El legislador dijo que lo que está pasando con Adorni le produce “un poco de bronca y tristeza”, al igual que “a la mayoría de los argentinos” que esperaba otra actitud de ”un Gobierno que venía a terminar con la ‘casta’ y con los privilegios”, en dialogo con Radio Rivadavia., sostuvo.En este marco, recordó que Macri “fueen un tuit de hace seis o siete meses, cuando lo designo Milei como jefe de Gabinete, y muchos dijeron por qué lo critica recién designado y hoy se ve que tenía razón”., añadió.Nieto sostuvo que para enfrentar las denuncias contra Adorni, el Gobierno “tenía otras soluciones”, como por ejemplo “poner a Adorni en ‘stand by’ hasta que explique lo que pasó públicamente y en la Justicia, y después podía haber vuelto a su cargo”.El legislador porteño relativizó la posible unidad del partido fundado por Macri con La Libertad Avanza de Milei, y dijo que “falta un año y medio” para las elecciones presidenciales. “Hablar hoy de un acuerdo a nivel país me parece lejano”, subrayó.