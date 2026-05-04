Cómo puede remover el Congreso al jefe de Gabinete según la Constitución

La discusión sobre el rol institucional del jefe de Gabinete volvió al centro de la escena luego de que distintos sectores de la oposición comenzaran a evaluar una eventual interpelación a Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales
y pedidos de informes vinculados a contrataciones y gastos oficiales.
El cargo de jefe de Gabinete fue incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 con el objetivo de crear una figura intermedia entre el presidente y el Congreso
, inspirada parcialmente en sistemas parlamentarios. A diferencia de los ministros tradicionales, el jefe de Gabinete tiene responsabilidades específicas de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.
Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete "puede ser interpelado "a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".
Qué dice la Constitución sobre la remoción
La Constitución prevé expresamente la posibilidad de remover al jefe de Gabinete. El artículo 110 establece que "el jefe de Gabinete de Ministros puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".
A diferencia del juicio político previsto para el presidente, vicepresidente y jueces de la Corte Suprema, la remoción del jefe de Gabinete no requiere una acusación penal ni un procedimiento judicial. Se trata de una herramienta de responsabilidad política que depende exclusivamente de las mayorías legislativas.
En términos prácticos, esto significa que tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben aprobar la remoción con mayoría absoluta de sus miembros totales
. No alcanza con los presentes en la sesión, sino que se requiere la mitad más uno de la composición completa de cada cámara.
El mecanismo convierte al jefe de Gabinete en el funcionario del Poder Ejecutivo más expuesto al control parlamentario directo. La figura fue concebida justamente para fortalecer los contrapesos institucionales luego de décadas de fuerte presidencialismo en Argentina.
Por qué vuelve a discutirse este mecanismo
La posibilidad de activar herramientas de control parlamentario comenzó a circular luego de distintas publicaciones periodísticas y presentaciones legislativas relacionadas con gastos y contrataciones vinculadas al entorno oficial. En ese contexto, algunos bloques opositores comenzaron a plantear la posibilidad de convocar a Adorni al Congreso para que dé explicaciones públicas sobre los hechos investigados.
Hasta el momento no existe un pedido formal de remoción, pero sí crece la discusión
sobre el alcance de las facultades del Congreso y sobre el rol institucional del jefe de Gabinete en situaciones de crisis política.
La herramienta nunca fue utilizada exitosamente desde la reforma constitucional de 1994.
Cuál es la diferencia entre una interpelación y una remoción
Una interpelación es una citación del Congreso para que el funcionario explique actos de gobierno o responda preguntas de los legisladores. No implica una sanción automática ni requiere mayorías especiales.
La remoción, en cambio, es una decisión política formal que implica apartar al jefe de Gabinete de su cargo
. Para eso se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
En la práctica, las interpelaciones suelen funcionar como instancias previas de presión política, exposición pública y construcción de consensos parlamentarios.
¿El Congreso puede echar al jefe de Gabinete?
Sí. La Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser removido por mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado.
¿La remoción del jefe de Gabinete es un juicio político?
No. Es un mecanismo distinto al juicio político. No requiere intervención judicial ni acusación penal, sino una decisión política del Congreso.
¿Qué mayoría se necesita para removerlo?
Se necesita mayoría absoluta de los miembros totales de cada cámara, no solo de los legisladores presentes en la sesión.