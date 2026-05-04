Cómo puede remover el Congreso al jefe de Gabinete según la Constitución

El cargo de jefe de Gabinete fue incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 con el objetivo de crear una figura intermedia entre el presidente y el Congreso

tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben aprobar la remoción con mayoría absoluta de sus miembros totales

La remoción, en cambio, es una decisión política formal que implica apartar al jefe de Gabinete de su cargo