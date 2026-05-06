Martín Menem respaldó a Manuel Adorni y habló de "una campaña para lastimar al Gobierno"

En sintonía con el resto de los funcionarios del Gobierno, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, y negó que lo vaya a reemplazar en el cargo.“Los diputados de La Libertad Avanza estamos convencidos y todos pensamos de que el tema de la condena mediática no es un término nuestro., por eso seguimos trabajando con él”, manifestó en un primer momento Martín Menem en una entrevista con El Cronista Stream.En este sentido, analizó sobre la situación judicial del jefe de Gabinete y culpó a los medios de comunicación: "Lo están exacerbando, hace dos meses que están con este tema. Están pasando un montón de cosas en Argentina y no hablan de otro tema.y a medida que pasa el tiempo se va aclarar todo y no va haber ningún inconveniente”.Ante la consulta si existe cierta preocupación en el Gobierno sobre los bajos niveles de aceptación e imagen, según lo indica el último índice relevado por la Universidad Di Tella, Menem respondió: "Puede circunstancialmente, por este exacerbamiento de los medios contra una situación, generar subidas, bajadas, lo que pasa cuando hay buenas noticias y otras que tratan de lastimar al Gobierno. Porque”.Para el titular de la Cámara Baja, “si no hubiéramos tenido ese ataque orquestado (en referencia al temblor del mercado antes de las elecciones legislativas 2025) la inflación hubiera estado en cero. La política tironea y empuja de sus propios intereses y está perjudicando a 47 millones de argentinos. La macro es inexorable, la alteraron con ese ataque especulativo”.“Todo eso que pasó fue para perjudicar la marcha del Gobierno. Ahora yo veo atrás de esto una maniobra parecida. Por suerte falta mucho para 2027”, remarcó.