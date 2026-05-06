Igual que el dólar: el negocio blue de las figuritas golpea el bolsillo

El lanzamiento de la nueva edición de Panini, la más extensa hasta ahora por la ampliación a 48 selecciones, llegó con números que ya sorprendían en góndola. El álbum básico se ubicó cerca de los $15.000 y cada sobre de siete figuritas rondó los $2.000. Sin embargo, la fuerte demanda y la escasez inicial dispararon rápidamente la reventa en plataformas digitales.

El fenómeno no se limita a la estrella rosarina. Otros jugadores de la Selección Argentina también cotizan fuerte en el mercado paralelo: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul aparecen con precios que van desde los $6.000 hasta los $20.000, según la rareza y la demanda. La lógica es clara: cuanto más difícil de conseguir, mayor es la especulación.Detrás del entusiasmo mundialista aparece otra preocupación: el costo total de completar la colección. Con unas 980 figuritas, se necesitan al menos 140 sobres en condiciones ideales. A valores oficiales, el gasto supera los $280.000, pero las estimaciones del mercado elevan la cifra a unos $350.000 por las repetidas y la dificultad para conseguir las más buscadas. Así, la pasión popular por el fútbol vuelve a quedar atravesada por las tensiones de una economía donde el “blue” también juega su propio partido.