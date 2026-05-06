Espinoza apuntó contra Milei: "Vive en una Argentina de fantasía"

ARGENTILANDIA, UN PAÍS QUE SE INVENTÓ MILEI



El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan. Dice que su batalla es cultural, económica, moral y ética.  Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) May 6, 2026

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, criticó fuertemente a Javier Milei en el marco de la difusión de un artículo publicado por The Economist."El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan. Dice que su batalla es 'cultural, económica, moral y ética'", plantea Espinoza a través de sus redes sociales.En esa línea, suma: "Javier Milei ve índices que no existen y oye voces del más allá que le cuentan sobre 'recuperaciones fantásticas de la economía'. Desconoce qué pasa en la vida real de la gente real. O la conoce y no le importa. Compra elogios caros y nunca escucha críticas, a las que descalifica""Cuando el presidente dice 'argentinos de bien', en realidad habla de la cultura del descarte, que condenó nuestro querido Papa Francisco. En la Argentilandia de Javier Milei sobran 25 millones de mujeres y hombres, de niñas y niños. Sólo así su supuesto 'plan económico' funcionaría", advierte el jefe comunal.Y concluye: "Con respeto por la investidura presidencial, aunque sea usted el que no la respeta muchísimas veces, le pedimos presidente que cumpla con su principal mandato electoral: gobernar para todo el país y para toda la gente. Cumpla con la Constitución. Respete las leyes sancionadas"