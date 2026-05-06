06.05.2026 / Política

Espinoza apuntó contra Milei: "Vive en una Argentina de fantasía"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios publicó un mensaje en redes sociales, en donde le pide al Presidente que "deje de quedarse con dinero de las provincias y los municipios para destinarlo a la bicicleta financiera con la que ganan muy pocos".




El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, criticó fuertemente a Javier Milei en el marco de la difusión de un artículo publicado por The Economist. 

"El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan. Dice que su batalla es 'cultural, económica, moral y ética'", plantea Espinoza a través de sus redes sociales.

En esa línea, suma: "Javier Milei ve índices que no existen y oye voces del más allá que le cuentan sobre 'recuperaciones fantásticas de la economía'. Desconoce qué pasa en la vida real de la gente real. O la conoce y no le importa. Compra elogios caros y nunca escucha críticas, a las que descalifica"

"Cuando el presidente dice 'argentinos de bien', en realidad habla de la cultura del descarte, que condenó nuestro querido Papa Francisco. En la Argentilandia de Javier Milei sobran 25 millones de mujeres y hombres, de niñas y niños. Sólo así su supuesto 'plan económico' funcionaría", advierte el jefe comunal. 

Y concluye: "Con respeto por la investidura presidencial, aunque sea usted el que no la respeta muchísimas veces, le pedimos presidente que cumpla con su principal mandato electoral: gobernar para todo el país y para toda la gente. Cumpla con la Constitución. Respete las leyes sancionadas"

Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

3

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

4

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

5

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Más notas de este tema

Igual que el dólar: el negocio blue de las figuritas golpea el bolsillo

06/05/2026 - FUTBOL

Igual que el dólar: el negocio blue de las figuritas golpea el bolsillo

Murió Ted Turner, el magnate que globalizó las noticias y moldeó la mirada del mundo

06/05/2026 - ESTADOS UNIDOS

Murió Ted Turner, el magnate que globalizó las noticias y moldeó la mirada del mundo

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

06/05/2026 - CADA VEZ MÁS COMPLICADO

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.