Espinoza apuntó contra Milei: "Vive en una Argentina de fantasía"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios publicó un mensaje en redes sociales, en donde le pide al Presidente que "deje de quedarse con dinero de las provincias y los municipios para destinarlo a la bicicleta financiera con la que ganan muy pocos".
ARGENTILANDIA, UN PAÍS QUE SE INVENTÓ MILEI Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) May 6, 2026
El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan. Dice que su batalla es cultural, económica, moral y ética.
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