Crisis en la industria automotriz: la producción volvió a caer en abril y cerró el cuatrimestre con un derrumbe del 18%

La producción de autos sufrió en abril una nueva caída y cerró el primer cuatrimestre del año con una merma del 18,6%. El dato se desprende del último informe realizado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) donde detalla, además, una merma interanual del 17,5% y del 10,1% contra marzo de este año.De esta manera, el mercado automotriz se vio influenciado de manera negativa por el crecimiento de los vehículos importados en el mercado local y la pérdida del poder adquisitivo. En materia de cantidad de unidades, durante abril se fabricaron 37.521 unidades, contra las 41. 716 producidas en marzo y las 29.632 de febrero y 20.998 de enero.La merma estuvo influenciada por una baja en la ventas de autos en concesionarias locales (-17,9%) y una leve caída en los vehículos enviados al exterior (-1,6%). El informe de ADEFA detalla sobre la comercialización en el mercado interno que la mayor variación negativa fue del -40,6% entre los vehículos de origen nacional. Dato coincidente con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en donde se reflejó que el 30% de los autos patentados en abril fueron nacionales, cuando hasta 2024 esta cifra superaba el 50%.