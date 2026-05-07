Mayra Mendoza homenajeó a mujeres de la Provincia: "Si Evita estuviera, militaría por la libertad de Cristina"

Mayra Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; la diputada nacional Teresa García y otros legisladores bonaerenses realizaron este miércoles la jornada de reconocimiento “Eva Perón”, a 18 mujeres de la provincia de Buenos Aires, en el marco del 107º aniversario del nacimiento de Evita.En un emotivo encuentro, destacaron a mujeres bonaerenses por su trayectoria, compromiso, solidaridad y vocación de servicio, con que día a día fortalecen los valores de la justicia social y la igualdad en nuestra comunidad.“Si Evita estuviera entre nosotras militaría por la libertad de Cristina”, sostuvo la diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, y subrayó que tienen "el deber, la obligación como militantes, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todos los días de nuestra vida, para que Cristina esté libre".Y agregó en ese sentido: "Por eso la tenemos que respetar, defender, cuidar y militar. Y si quiere volver a ser presidenta, que pueda ser candidata y que el pueblo decida”.“No hay forma de homenajear a Evita, de sentirse identificadas con su causa, si no es reconociendo a quienes todos los días cumplen un rol en nuestra comunidad. La vida política de la Argentina y la nuestra, no hubiese sido lo mismo si no hubiera existido Eva Perón como esa mujer con una acción, coherencia, fuerza y coraje, que determinó que sea trascendental no solamente en la historia de nuestro país sino también ser reconocida en el mundo”, sintetizó.“Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner son mujeres que nos guían, una desde el cielo y otra desde San José 1111, porque aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111, y el que quiera pensar otra cosa, al que le convenga que la mafia judicial, esa Corte corrupta que la tiene secuestrada siendo ella una mujer inocente, y pagando con su cuerpo lo que quisieron hacer y ella por supuesto no hizo, que es que traicione las ideas, al pueblo, nuestra doctrina, nuestra historia y a un proyecto político", reflexionó.Y añadió: "Por eso está proscripta. Y con ella el peronismo, porque el peronismo está proscripto con Cristina Fernández de Kirchner secuestrada. O alguien puede decir que el peronismo no estuvo proscripto del 55 al 73 cuando Perón estuvo en el exilio. Pudo haber candidatos, sí, pero así salió eso de querer hacer peronismo sin Perón”.“No puedo correrme de homenajear a Eva Perón sin pensar en lo que está sufriendo y padeciendo Cristina por todas nosotras, por la Asignación Universal por Hijo, por la inclusión jubilatoria, por el derecho a la identidad, por el matrimonio igualitario, por haber logrado la soberanía y la independencia que este país necesita para poder crecer e incluir. Y estoy segura de que con la fuerza de las mujeres, con esos corazones leales y valientes, que no se callan, que aunque nos digan que somos insoportables, yo realmente prefiero ser insoportable antes que quedarme callada, ante muchos de los varones que hoy tienen la oportunidad de representar gracias a Cristina. Muchos de los que tienen posibilidad hoy de trabajar por la gente, que es a lo que nos debemos y lo único que nos tiene que importar, lo tienen gracias a esa compañera que ha devuelto la posibilidad a muchos jóvenes de creer en la política, y al peronismo, la de representar mayoritariamente”, sintetizó.El reconocimiento, que se desarrolló en el salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, constó de la entrega de un diploma y un presente alusivo a la efeméride, fue para las siguientes mujeres: Rosa Chévez; Andrea Ledesma; Amalia Farías; Luisa Millaqueo; Marta Ramallo; Mónica Graciela Cúneo; Andrea Gianini; Ramona Cabrera; Juana Silveira; Amalia Goicochea; Eva Contreras; Silvia Martínez; Adriana Merelas; Laura Sánchez; Mónica del Valle Arancibia; Lucía Mansilla, y Carina Pappalardo. También para Isabel Trujillo, quien falleció.En tanto, además de Mendoza, quienes entregaron las distinciones a las homenajeadas fueron el vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera; y los diputados Alejandro Acerbo; Soledad Alonso; Maite Alvado; Ariel Archanco; Evelyn Flórez; María Limone; Margarita Recalde; Luciana Padulo; Sofía Vanelli, y Cintia Romero.Estuvieron también presentes la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Gervasio Bozzano, y la senadora provincial, Amira Curi, entre otros.