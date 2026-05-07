07.05.2026 / POLÉMICA

¿No le gusta Argentina?: Milei pasó más tiempo fuera del país que cualquier presidente en los últimos 18 años

Un relevamiento comparativo sobre los primeros 29 meses de gestión presidencial ubicó a Javier Milei como el mandatario argentino que más días permaneció en el exterior desde 2007. El informe señala que acumuló 122 jornadas fuera del país y superó incluso la marca registrada durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.



El analísis, realizado por el politólogo Pablo Salinas, analizó la actividad internacional de los últimos cinco gobiernos nacionales durante el mismo período de mandato. Según los datos difundidos, Javier Milei pasó 122 días en el exterior sobre un total de 879 días de gestión, lo que representa el 14% del tiempo desde su asunción.

Detrás de Milei quedó Cristina Fernández de Kirchner, quien durante su primer mandato acumuló 112 días fuera del país en los primeros 29 meses de gobierno. Más atrás aparecen Mauricio Macri con 76 días, la propia Cristina Kirchner en su segundo mandato con 69 y Alberto Fernández con 43 días.



El informe también remarcó que, si bien Milei realizó 39 viajes internacionales —uno menos que los 40 registrados por Cristina Kirchner entre 2007 y 2011—, las estadías del actual presidente fueron más extensas, lo que elevó la cantidad total de días fuera de la Argentina y consolidó el récord.

En paralelo, el relevamiento contextualizó la baja cifra de Alberto Fernández al señalar que gran parte de su período inicial de gestión estuvo condicionado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19. El estudio concluyó que la administración de Milei exhibe una marcada orientación hacia la agenda internacional, con una presencia constante en foros económicos, encuentros diplomáticos y actividades políticas fuera del país.¿

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