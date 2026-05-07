DDHH: hallaron e identificaron a otras 11 víctimas del terrorismo de Estado enterradas en La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, halladas en zonas aledañas al ex centro clandestino de detención de La Perla. La confirmación fue realizada este jueves por la Justicia federal, que destacó el trabajo conjunto entre especialistas forenses y organismos judiciales.

Las tareas estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó estudios antropológicos y genéticos junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los análisis permitieron reconstruir identidades luego de décadas de búsqueda impulsadas por familiares y organismos de derechos humanos.El proceso judicial es supervisado por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, encabezado por Miguel Hugo Vaca Narvaja. Según se informó, el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la que se brindarán detalles sobre las nuevas identificaciones y el avance de las investigaciones.La Perla funcionó como uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio del país durante la dictadura. Por allí pasaron miles de personas secuestradas y desaparecidas, en el marco del plan sistemático de represión ilegal ejecutado por las Fuerzas Armadas.