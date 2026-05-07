07.05.2026 / VICTIMAS DE LA DICTADURA

DDHH: hallaron e identificaron a otras 11 víctimas del terrorismo de Estado enterradas en La Perla

La Justicia confirmó un nuevo avance en la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Los restos fueron encontrados en predios cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla y las identidades se darán a conocer el próximo 12 de mayo.




El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, halladas en zonas aledañas al ex centro clandestino de detención de La Perla. La confirmación fue realizada este jueves por la Justicia federal, que destacó el trabajo conjunto entre especialistas forenses y organismos judiciales.

Se trata del segundo grupo de identificaciones logradas en el marco de las excavaciones iniciadas en 2025 en la zona conocida como Loma del Torito, ubicada en campos de la Guarnición Militar de La Calera. En marzo pasado ya se habían identificado los restos de otras 12 víctimas secuestradas y asesinadas durante la última dictadura.

Las tareas estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó estudios antropológicos y genéticos junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los análisis permitieron reconstruir identidades luego de décadas de búsqueda impulsadas por familiares y organismos de derechos humanos.

El proceso judicial es supervisado por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, encabezado por Miguel Hugo Vaca Narvaja. Según se informó, el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la que se brindarán detalles sobre las nuevas identificaciones y el avance de las investigaciones.

La Perla funcionó como uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio del país durante la dictadura. Por allí pasaron miles de personas secuestradas y desaparecidas, en el marco del plan sistemático de represión ilegal ejecutado por las Fuerzas Armadas.

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