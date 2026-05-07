Sin Adorni, Karina Milei viajó a San Juan con su mesa chica y se reunió con gobernadores

Sin el acompañamiento de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este jueves a San Juan para encabezar la presencia del Gobierno nacional en la 11° edición de la Expo San Juan Minera.Con el presidente Javier Milei de regreso de los Estados Unidos —donde participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles—, fue su hermana quien asumió la conducción política de la delegación oficial, en un rol que sus propios interlocutores dentro del oficialismo describen como el de una jefa de gabinete de informal: la funcionaria que articula la agenda legislativa, coordina a los ministros y define los movimientos del Ejecutivo con una autonomía que desborda su cargo formal.La secretaria general de la Presidencia llegó a San Juan acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.La presencia de “El Jefe” en San Juan no fue sólo protocolar. En los días previos al viaje, la secretaria general retomó con mayor visibilidad pública la conducción política del gobierno: encabezó reuniones de mesa política donde trazó el rumbo legislativo del oficialismo, instruyó al ministro Santilli para retomar contactos con gobernadores en busca de votos para proyectos prioritarios, y mantuvo coordinación diaria con el Congreso. Días antes, se había presentado sola en la Cámara de Diputados para bajarle los planes parlamentarios del Ejecutivo a los legisladores de La Libertad Avanza, en una aparición que amplificó las lecturas sobre su peso real en la conducción del gobierno.El viaje a San Juan se enmarca en ese mismo patrón. Con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, inmerso en una causa judicial que le redujo la exposición pública y generó una caída de entre 7 y 8 puntos en el seguimiento diario de imagen del gobierno —según encuestadoras privadas que monitorean el impacto del escándalo—, Karina Milei ocupó el espacio. El propio presidente descartó cambios en el gabinete a través de mensajes en redes y una entrevista televisiva.El ministro coordinador estuvo en una asamblea de YPF mientras la comitiva karinista se mostraba con dirigentes políticos y empresariales en la provincia cuyana. Se trata de la primera actividad que tiene después de la declaración de la senadora Patricia Bullrich, la cual generó una fuerte crítica de parte del entorno de Karina Milei. Las críticas también llegaron de parte de su antecesor, Guillermo Francos, que hoy opinó en una entrevista que el conflicto “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”.El eje del 7 de mayo en la Expo era la Mesa Federal Minera, espacio que reunía a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales junto a los altos funcionarios nacionales.La visita a Calera San Juan estuvo encabezada también por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que además preside la Mesa del Cobre, espacio que nuclea a las principales provincias productoras del mineral.Su presencia sugiere una construcción electoral conjunta con La Libertad Avanza. Lo cierto es que Milei y Orrego buscan dejar registro fotográfico de la alianza que ambos dirigentes tejen de cara a las elecciones legislativas de 2027. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gobernador sanjuanino colaboró para destrabar discusiones parlamentarias, y ahora busca traducir ese alineamiento en influencia sobre las listas que acompañarán su boleta por la reelección.Después de la recorrida hubo un almuerzo entre Santilli y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El gobierno tiene un vínculo fluido con la gran mayoría de estos jefes provinciales y busca entrablar un diálogo de cara a las reformas que el oficialismo quiere afrontar en el Congreso.La visita de Karina Milei a Sarmiento trajo un anuncio de parte del Gobierno nacional para la ejecución de obras en la Ruta Nacional 153, vía que conecta Sarmiento con Calingasta y es estratégica para el acceso a proyectos mineros de la zona. En 2025 se inauguraron obras de repavimentación en tramos entre Media Agua y Los Berros, aunque algunos sectores presentaron problemas de erosión que requirieron reparaciones. Santilli marcó en diálogo con Cuyo Minero que para el Gobierno “es clave el desarrollo de infraestructura para el crecimiento”; aunque todavía no explicó cómo será el esquema para financiar la obra.