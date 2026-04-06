07.05.2026 / Política

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que defina su validez

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal entendió que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso. De esta manera, cerró la puerta al intento del Ejecutivo de sortear el proceso ordinario, que deberá ahora seguir su curso natural.




La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que intervenga directamente en el expediente que analiza la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral. 

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal entendió que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso.

La Procuración del Tesoro había presentado el per saltum el 16 de abril pasado, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad -por impulso de la CGT- de gran parte de la ley de reforma laboral. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma. 

En ese sentido, la Corte dijo que es “inoficioso” el pedido de la Procuración del Tesoro para aplicar el per saltum, pues la Cámara del Trabajo ordenó el envio del expediente al fuero en lo contencioso administrativo.

Los ministros ordenaron: “Notifíquese y archívese”. Con esa fórmula escueta, la Corte cerró la puerta al intento del Ejecutivo de sortear el proceso ordinario, que deberá ahora seguir su curso natural.

La estrategia del Ejecutivo buscaba saltar la instancia ordinaria y obtener una resolución favorable de la Corte antes de que el juez de primera instancia se expidiera.




Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

3

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

4

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

5

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

Más notas de este tema

Día del Trabajador: el senador Recalde presentó nuevos proyectos para ampliar derechos laborales

01/05/2026 - CONGRESO · DERECHOS LABORALES

Día del Trabajador: el senador Recalde presentó nuevos proyectos para ampliar derechos laborales

Golpe a los trabajadores: la Justicia habilitó la reforma laboral y suspendió la cautelar de la CGT

23/04/2026 - LOS 82 ARTÍCULOS VUELVEN A ENTRAR EN VIGENCIA

Golpe a los trabajadores: la Justicia habilitó la reforma laboral y suspendió la cautelar de la CGT

Reforma Laboral: el juez que frenó la ley dio marcha atrás con la suspensión del artículo sobre el cálculo de indemnizaciones

06/04/2026 - Judiciales

Reforma Laboral: el juez que frenó la ley dio marcha atrás con la suspensión del artículo sobre el cálculo de indemnizaciones

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.