Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que defina su validez

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que intervenga directamente en el expediente que analiza la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral.Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal entendió que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso.La Procuración del Tesoro había presentado el per saltum el 16 de abril pasado, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad -por impulso de la CGT- de gran parte de la ley de reforma laboral. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma.En ese sentido, la Corte dijo que es “inoficioso” el pedido de la Procuración del Tesoro para aplicar el per saltum, pues la Cámara del Trabajo ordenó el envio del expediente al fuero en lo contencioso administrativo.Los ministros ordenaron: “Notifíquese y archívese”. Con esa fórmula escueta, la Corte cerró la puerta al intento del Ejecutivo de sortear el proceso ordinario, que deberá ahora seguir su curso natural.La estrategia del Ejecutivo buscaba saltar la instancia ordinaria y obtener una resolución favorable de la Corte antes de que el juez de primera instancia se expidiera.