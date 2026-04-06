Día del Trabajador: el senador Recalde presentó nuevos proyectos para ampliar derechos laborales

Las iniciativas, que habían perdido estado parlamentario en legislaturas anteriores, incluyen reducción de jornada laboral, ampliación de licencias parentales, derechos para trabajadores de plataformas, regulación del teletrabajo y participación de trabajadores en ganancias empresariales

Que nadie nos quiera hacer creer que los trabajadores tienen que pagar con su vida, su salario y su tiempo la crisis económica que genera este gobierno.

El problema no son los derechos laborales, es este modelo económico.

Queremos trabajadores con salarios dignos, protegidos y pic.twitter.com/Sz2TUbVTY6  Mariano Recalde (@marianorecalde) May 1, 2026

El senador nacional Mariano Recalde presentó nuevos proyectos de ley el 1 de mayo en la cámara alta con el objetivo de ampliar derechos laborales y fortalecer protecciones para trabajadores.. Recalde justificó las presentaciones como respuesta a la reforma laboral del gobierno."Con la reforma laboral del Gobierno no clausuran el debate, todo lo contrario. Vamos a redoblar los esfuerzos para defender el trabajo", señaló el senador en su presentación ante la cámara alta.Los proyectos apuntan a modificar el marco normativo laboral en múltiples dimensiones. Entre los principales ejes figuran la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias parentales, el establecimiento de derechos laborales específicos para trabajadores de plataformas digitales y la regulación integral del teletrabajo. Recalde también incluyó iniciativas para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de participación de trabajadores en las ganancias empresariales. Adicionalmente, propuso la sistematización de toda la normativa laboral en un Código del Trabajo unificado.Otras iniciativas apuntan a modificar el régimen de cobro de créditos vinculados a contribuciones y cuotas retenidas por empleadores, así como establecer sanciones concretas ante el incumplimiento del otorgamiento de vacaciones por parte de las empresas.Recalde enfatizó que la reforma laboral impulsada por el gobierno "solo quitó derechos" y no genera empleo. "Los que lo sufren son los argentinos que no llegan a fin de mes", afirmó el senador en declaraciones realizadas durante la presentación de los proyectos.El contexto en el que se enmarcan las iniciativas incluye una situación laboral caracterizada por paritarias limitadas y un contexto inflacionario que sigue impactando en el poder adquisitivo de los trabajadores. "La inflación, aunque la nieguen, se ve en las góndolas y en las tarifas", sostuvo Recalde al justificar la urgencia de sus propuestas.Recalde remarcó la importancia de que el Congreso vuelva a colocar en su agenda medidas concretas que garanticen estabilidad, inclusión y justicia social para trabajadores. Esta no es la primera vez que el senador presenta iniciativas vinculadas a derechos laborales. De acuerdo con sus declaraciones, proyectos similares habían perdido estado parlamentario en legislaturas anteriores, lo que explica su reiteración en este 1 de mayo, fecha conmemorativa del Día Internacional del Trabajador.Los proyectos ahora presentados requieren ser debatidos en comisiones del Senado antes de avanzar hacia una eventual votación en la cámara. No está definido el calendario específico para su tratamiento.Los proyectos incluyen iniciativas para reducir la jornada laboral, aunque el detalle específico de las horas propuestas no se especificó en la gacetilla. La medida forma parte de un conjunto más amplio de protecciones laborales que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores.Los proyectos requieren debate en comisiones del Senado y posterior votación. Su viabilidad depende de los acuerdos parlamentarios y de la posición que asuma el oficialismo en la cámara. La reciente reforma laboral del gobierno sugiere una postura diferente en este tema.Recalde reitera iniciativas previas que no avanzaron en legislaturas anteriores. Los proyectos mantienen su enfoque de ampliación de derechos laborales, aunque pueden incluir ajustes en su redacción o nuevos ejes según la evolución del contexto laboral.