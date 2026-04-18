17.05.2026 / REPRESIÓN · CENTROAMÉRICA

Bukele congela bienes de socios de El Faro en represalia contra la prensa

Entre febrero y abril de 2026, el régimen salvadoreño congeló fondos bancarios e inmuebles de dos socios de El Faro, el medio de investigación que años atrás reveló pactos entre el gobierno y pandillas criminales. Se trata de la escalada más agresiva de una persecución fiscal que comenzó en 2020.

