Adorni, furioso con periodistas aliados que le soltaron la mano en pleno escándalo: "Un montón de traidores"

En medio de las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales y mientras la Justicia avanza con la investigación por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a periodistas y personas de su entorno a quienes acusó de haberlo "traicionado": "Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo", precisó.En una entrevista con el canal de streaming Neura, el funcionario de la gestión liberal expresó, visiblemente incómodo al hablar del tema: "No tengo una lista, pero hay un montón de traidores". Aunque evitó dar nombres, habló de "deslealtades" y relató una situación puntual vinculada a uno de los viajes cuestionados públicamente en las últimas semanas.Según contó, alguien que conduce un reconocido noticiero se mostró "horrorizado" por uno de esos viajes pese a que, de acuerdo con su versión, había estado cerca de acompañarlo. "Esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Y te digo más, no sé si no había hasta sacado los pasajes para irse conmigo", reveló Adorni, sin identificar a la o el periodista.El jefe de Gabinete admitió además que las críticas y las filtraciones le afectaron emocionalmente. "Y me pegó, me pegó mucho", reconoció. Sin embargo, adelantó que en algún momento dará más detalles sobre lo ocurrido: "Un día voy a hablar, voy a hablar y voy a contar", prometió.Además, añadió: "Por otro lado, le he agradecido a gente extremadamente conocida y súper archiperonista por lo leales y honestos intelectualmente que fueron conmigo en estos días. Jamás voy a dar nombres, pero si me están escuchando, saben perfectamente a quiénes me refiero. Increíblemente, a pesar de tener una distancia infinita en lo que pensamos, en cómo actuamos y en el país que nos gustaría tener, estuvieron a la altura de las circunstancias y se comportaron con una enorme honestidad intelectual".El testimonio del jefe de Gabinete llegó en un contexto delicado para el funcionario, que quedó bajo la lupa tras las denuncias sobre inconsistencias en su patrimonio, deudas fiscales, remodelaciones millonarias en su country de Indio Cuá y presuntos pagos en efectivo.