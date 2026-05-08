El Gobierno aumentó 38% los montos de la Tarjeta Alimentar

El Gobierno aumentó los montos de la Tarjeta Alimentar. La prestación alimentaria se paga a través de la ANSES de manera mensual a los beneficiarios de la AUH con hijos hasta 14 años; de la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres con 7 hijos que cobran Pensiones No Contributivas (PNC).Se trata de un incremento del 38% que regirá desde mayo y tiene como objetivo “recomponer el poder de compra” de los beneficiarios. El aumento de la prestación fue oficializado a través de la resolución 161 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Así, este mes, los titulares de la prestación pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425, según la cantidad de hijos a cargo. En abril, los beneficiarios cobraron $52.250 promedio.Los titulares de la Tarjeta Alimentar pasarán a cobrar con el aumento en mayo:- Familias con un solo hijo de hasta 14 años, titulares de la AUH: $72.250.- Familias con dos hijos de hasta 14 años, titulares de la AUH: $113.299.- Familias con tres hijos de hasta 14 años, titulares de la AUH: $149.425.- Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.Con la actualización de los montos, los titulares que a la vez perciben la AUH y Tarjeta Alimentar cobrarán en mayo en total:- Por un hijo de hasta 14 años o con discapacidad: $213.535,31;- Por dos hijos: $254.584,31;- Por tres hijos: $290.710,31- Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar- Adultos que cobren la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive.- Embarazadas (a partir de los 3 meses) que cobren la Asignación por Embarazo.- Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad.- Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.