08.05.2026 / ECONOMÍA

El Gobierno aumentó 38% los montos de la Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años y otros programas que paga ANSES recibirán un incremento en la asistencia alimentaria.


El Gobierno aumentó los montos de la Tarjeta Alimentar. La prestación alimentaria se paga a través de la ANSES de manera mensual a los beneficiarios de la AUH con hijos hasta 14 años; de la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres con 7 hijos que cobran Pensiones No Contributivas (PNC).

Se trata de un incremento del 38% que regirá desde mayo y tiene como objetivo “recomponer el poder de compra” de los beneficiarios. El aumento de la prestación fue oficializado a través de la resolución 161 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Así, este mes, los titulares de la prestación pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425, según la cantidad de hijos a cargo. En abril, los beneficiarios cobraron $52.250 promedio.

Los titulares de la Tarjeta Alimentar pasarán a cobrar con el aumento en mayo:
- Familias con un solo hijo de hasta 14 años, titulares de la AUH: $72.250.
- Familias con dos hijos de hasta 14 años, titulares de la AUH: $113.299.
- Familias con tres hijos de hasta 14 años, titulares de la AUH: $149.425.
- Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

MAYO 2026

Con la actualización de los montos, los titulares que a la vez perciben la AUH y Tarjeta Alimentar cobrarán en mayo en total:
- Por un hijo de hasta 14 años o con discapacidad: $213.535,31;
- Por dos hijos: $254.584,31;
- Por tres hijos: $290.710,31
- Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar
- Adultos que cobren la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive.
- Embarazadas (a partir de los 3 meses) que cobren la Asignación por Embarazo.
- Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad.
- Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

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