Diputados de la oposición pidieron una sesión para interpelar a Adorni en medio del escándalo de enriquecimiento ilítcito

Las últimas revelaciones que dio el contratista Matias Tabar ante la justicia por las costosas reformas en la casa de Indio Cuá, que comprometen aún más al jefe de Gabinete, impulsaron a un grupo de diputados a pedir una sesión especial para el próximo 14 de mayo a las 11 para interpelar a Manuel Adorni. La iniciativa busca conseguir el emplazamiento de diversas comisiones para poder tratar proyectos de diferentes bloques que pretenden que el exvocero se presente ante el parlamento a dar explicaciones sobre el uso de los bienes del Estado, su situación patrimonial, y sus costosos viajes al exterior. La oposición tendrá la difícil tarea de juntar las 129 voluntades necesarias para el quorum. El bloque de Unión por la Patria, que no acompañó el proyecto, ya adelantó que estará presente el próximo jueves, y pedirá durante la semana la ampliación del temario para tratar, además, temas “de la vida cotidiana de la gente”.La iniciativa está firmada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Mariela Coletta y Pablo Farias de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica; Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Néstor Pitrola y Romina del Pla del Frente de Izquierda; Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Nicolás Massot de Encuentro Federal. Entre los firmantes del proyecto no se encuentra ningún diputado de Unión por la Patria (UxP). Según pudo saber Página/12 no fueron “convocados” a la firma de la iniciativa que los tomó por sorpresa. “Avanzaron sin dialogar con nosotros”, se quejaron. Sin embargo, desde el bloque adelantaron a este diario que el próximo jueves se presentaran a dar quorum. “Vamos a estar ahí” y agregaron: “Difícil no estar, fuimos el primer bloque que presentó pedido de interpelación”.Desde la bancada peronista explicaron que tenían la idea de buscar una sesión con un “temario más amplio” donde se traten también “temas de la vida cotidiana de la gente” que se vienen trabajando en las comisiones. En este sentido, enumeraron la necesidad de llevar al recinto iniciativas que refieran a “salud, PAMI, sobreendeudamiento familiar, ampliación de licencia parentales, industricidio y desocupación”. Por lo que la ampliación del temario es algo que podría trabajarse en los días previos a la sesión. Los impulsores de la sesión ya adelantaron a este diario, que no tendrían problemas en conceder la incorporación de temas que pretende UP llevar al recinto.Lo cierto es que la intención de la oposición de lograr la interpelación del jefe de Gabinete no tiene un camino fácil. En una primera instancia deben lograr el quorum. Es decir, conseguir 129 voluntades para dar inicio a la sesión, algo que por el momento parece quedar como una opción realmente compleja. Por más que se le dé vueltas al poroteo, los números para avanzar todavía faltan.UxP puede aportar 93 diputados, la Coalición Cívica 2, Encuentro Federal 2, la izquierda 4, Provincias Unidas alrededor de 7, Defendemos Córdoba 1, Coherencia 1, más alguno que pueda sumarse de los partidos provinciales, lo que muestra que los números parecen estar lejos de los 129 necesarios para abrir el debate en el recinto.Las diferencias más notables respecto de avanzar en la interpelación de Adorni se dan en el heterogéneo bloque de Provincias Unidas. Las críticas más fuertes hacia el exvocero presidencial llegan de Paulón, Ferraro y Juliano, en una clara contraposición respecto de los otros miembros del interbloque que conduce la pullarista, Gisela Scaglia que prefieren el silencio ante el Adornigate y le conceden los votos al gobierno de Milei en varias iniciativas.Estas diferencias determinaron la salida de los “lilitos”. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade comunicaron su alejamiento del interbloque bajo el argumento “de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos”. “Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, explicaron en su comunicado en un claro cuestionamiento a los diputados del interbloque que responden directamente a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Cordoba).“La crisis de legitimidad que hoy afecta al gobierno nacional, agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre altas autoridades del Poder Ejecutivo, exige una actitud firme y coherente, que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”, agregaron los diputados de la Coalición Cívica en el texto difundido en sus redes sociales.En otra línea, apuntaron contra el jefe de Gabinete: “Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”.